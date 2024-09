Hoogbejaarde vrouw (92) gewond na kranig verzet tegen vijf overvallers

Vijf overvallers stonden vrijdagnacht rond 4.00 uur in de slaapkamer van een 92-jarige vrouw in Heusden. Ze was kort daarvoor wakker geworden van gestommel in haar huis aan de Demer. "Het is echt schandalig", reageren buurtbewoners.

De overvallers bedreigden de vrouw en eisten waardevolle spullen. De 92-jarige liet dat niet zomaar gebeuren en weigerde mee te werken met de daders. Daarop gingen de daders zelf op zoek in het huis.

Slachtoffer lichtgewond

Niet veel later vertrokken de overvallers met de buit. De politie deelt niet wat ze precies mee hebben genomen. De oudere vrouw is lichtgewond geraakt bij de overval.

De buurt is erg onder de indruk van wat er gebeurd is. Buurtbewoners vertellen dat de vrouw erg voorzichtig is en nooit zomaar iemand binnen zou laten, nadat zij eerder dit jaar nepagenten aan de deur had. Buurvrouw Yvonne vertelt: "Ze laat 's nachts altijd de lampen aan."

Volk van de richel

Buurvrouw Miriam weet dat de vrouw pas weduwe is geworden. "Je schrikt je echt rot. Het is volk van de richel dat dit doet." De overval is als een bom ingeslagen. "Ik zeg altijd: in Heusden gebeurt niks. Maar helaas gebeurt er nu dus wel zoiets."

In een WhatsAppgroep van de buurt opperde iemand al snel een bloemetje te kopen om de vrouw een hart onder de riem te steken. De omwonenden zijn erg op de vrouw gesteld. Miriam: "Het is een heel lief vrouwtje. Dat zij overvallen wordt, op die leeftijd: dat is echt dramatisch. Hoe durf je dan nog alleen te wonen zo, hè?"