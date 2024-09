Marianne Vos (37) staat met lege handen: 'Het was een hele zware koers'

Rillend van de kou stond Marianne Vos zaterdag de pers te woord na de wegwedstrijd om het wereldkampioenschap bij de vrouwen. De 37-jarige wielrenster uit Babyloniënbroek viel in de slotronde op met aanvallend fietsen. Haar inspanningen in het Zwitserse Zürich leverden haar geen regenboogtrui op. Ze kon ook kopvrouw Demi Vollering niet aan de titel helpen.

"Het was een hele zware koers", zei Vos kort na afloop op Eurosport. De nummer twee van de olympische wegwedstrijd, eerder deze zomer in Parijs, heeft er wel alles aan gedaan. De koers werd zwaar door het slechte weer. Het peloton werd gegeseld door kou en regen en moest soms door enorme plassen rijden. En in de finale kon het alle kanten op, met veel favorieren in het voorste gelid. LEES OOK: Ouders en broer van Marianne vol ongeloof: 'Dit kan toch eigenlijk niet' Vos kwam net voor de laatste ronde aan de leiding met drie andere rensters, onder wie landgenote Riejanne Markus. "We waren met twee renners voorop en dat was goed, maar we moesten nog een ronde en wisten dat het achter ons nog zou exploderen", zei Vos. Dat bleek ook het geval. Toen 'haar' groepje met nog ruim 10 kilometer te gaan werd bijgehaald door onder anderen Vollering, de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Elisa Longo Borghini, was de energie op bij de routinier. Ze klampte wel nog een paar keer aan.

"Ik was leeg en heb gedaan wat ik kon."

"Ik heb geprobeerd het tactische spel zo goed mogelijk te spelen, maar ik was leeg. Ik heb gedaan wat ik kon. Die zes vrouwen vooraan waren de besten in de koers", aldus Vos, die op een minuut achterstand als achtste over de meet kwam. In 2006, 2012 en 2013 werd Vos wel wereldkampioene op de weg.

"We hebben samen de hele dag gevochten."