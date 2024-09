RKC zegt sorry voor rellen na wedstrijd tegen Ajax: 'Sfeer verpest'

RKC Waalwijk zegt sorry tegen iedereen die zich zondag door het gedrag van een groep van zo'n honderd relschoppers onveilig voelde na afloop van de wedstrijd tegen Ajax. Ze zochten de confrontatie met de Mobiele Eenheid (ME) en gooiden stenen, palen en fietsen naar agenten. Na enkele harde charges met politiepaarden en wapenstokken werd het pas rustig.

"Dit gedrag past niet bij de waarden van de warme familieclub RKC Waalwijk", benadrukt het clubbestuur in een persbericht. De voetbalclub werkt nauw samen met de gemeente Waalwijk en de politie om de relschoppers op te sporen en 'passende maatregelen' te treffen. Na afloop van de door RKC met 0-2 verloren wedstrijd begon de onrust. Tientallen RKC-supporters liepen richting het uitvak van het stadion. Agenten te paard probeerden de groep tegen te houden. Een paard liep daarbij striemen op. Er werd zondagavond nog niemand opgepakt. Familieclub

“Wij trekken als familieclub, waar toegankelijkheid en laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan, een duidelijke grens", reageert RKC-directeur Willem van der Linden. "Het stadion was volledig uitverkocht en er heerste een geweldige sfeer. Het is betreurenswaardig dat deze ongeregeldheden plaatsvonden na afloop van een wedstrijd die door veel gezinnen werd bezocht. We betreuren het gedrag van een groep mensen die de sfeer rond het stadion wilden verpesten.” Beelden van de charges van de ME:

'Grote puinhoop'

Iemand die in de buurt van het Mandemakers Stadion woont, noemt de relschoppers 'eencelligen'. "Al jaren speelt dit", vertelt hij maandagochtend. "Ik zet de auto maar weg bij risicowedstrijden.” Een 58-jarige buurtbewoonster spreekt van 'een grote puinhoop'. "Daar gaan we weer, dacht ik. Dit is een van redenen dat ik ga verhuizen. Dit soort mensen heeft geen hersenen.” Een andere vrouw vult aan: “Dit soort mensen verpesten het voor de rest. Er zitten ook mensen met kinderen in het stadion. Het stadion moet gewoon ergens in de polder neergezet worden. Raddraaiers zijn het”, vindt ze. "Gelukkig kwamen ze niet de wijk in. We zaten volgens de politie aan de veilige kant."

Raadlid Milos Boksan van de Waalwijkse VVD.