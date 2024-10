Amerikaanse tanks lopen vast bij strijd Overloon, Polen de grens over

1 oktober 1944. De Amerikanen openen opnieuw de aanval richting Overloon maar het gaat niet zoals ze hoopten. Zoals zo vaak de voorbije weken gaat de opmars heel stroef. Dat merken ook de Polen die onderweg zijn naar de grensstreek onder Baarle-Nassau.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

In de vroege ochtend bestookt geallieerde artillerie de Duitse stellingen rond Overloon. De Duitsers reageren met mortieren, de gevreesde flak-kanonnen maar ook anti-tankwapens. Het is een nieuwe poging. Want de aanval van de eerste dag is vastgelopen. Over een breed front vielen de Amerikanen aan. Via Sambeek en via Oploo en richting Stevensbeek. De hoop was door te breken. Ze wilden vandaag al bij Venlo staan. Maar dat lukte niet. Ondanks het overwicht. Tanks

De Amerikanen van de 7e Pantser Divisie hebben 2500 man infanterie tegen 400 man van Kampfgruppe Walther. En veel meer tanks. De Britten -veldmaarschalk Montgomery en generaal Dempsey- waren er vanuit gegaan dat het sturen van de Amerikaanse tankdivisie ondersteund door een Britse infanterie-divisie voldoende moest zijn om het Duitse bruggenhoofd ten westen van de Maas op te ruimen. Dat bleek een duidelijke misrekening te zijn. De bezetter is met veel minder mensen maar zit goed weggedoken, verdedigt slim en deelt fikse klappen uit met onder meer de Jagdpanzer. Naast dat taaie verzet voorkomen mijnenvelden een snelle doorbraak. En opvallend is ook de ‘schreeuwende' Nebelwerfer die raketten afschiet.

Nebelwerfer uit de strijd van Overloon in Oorlogsmuseum Overloon (foto: Willem-Jan Joachems)

Nu wordt de aanval hervat in de vroege ochtend. Vanuit Stevensbeek, weer richting Overloon. Het wemelt er van de Fallschirmjäger en Panzergrenadiere en die verzetten zich hevig. De Kampfgruppe zit stevig verschanst in de bossen onder Stevensbeek en slaat alles weer af. Boobytraps

Bij Vortum Mullem wordt de opmars vertraagd omdat Duitsers ‘s nachts mijnen en boobytraps hebben gelegd en die moeten eerst worden gevonden en opgeruimd. De Amerikanen breken weer niet door. Ze verliezen acht tanks. Bij Overloon zetten de Britten in de frontlijn een bijzonder wapen in: een luidsprekerwagen. Die zendt gesproken boodschappen uit richting de Duitsers. Om ze te overtuigen dat doorvechten zinloos is en dat ze zich beter kunnen overgeven. Het lijkt weinig effect te hebben. Een handjevol Duitsers geeft zich over. Maar bij ondervraging zeggen ze dat ze de uitzending niet eens hebben gehoord en toch al van plan waren om te stoppen met vechten.

Jagdpanzer IV (foto: archief)