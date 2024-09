Enige rijdende Lightyear-auto onder de hamer: koper betaalt anderhalf ton

De enige rijdende Lightyear uit Helmond heeft op een online veiling bijna 150.000 euro opgeleverd. De bijzondere auto was het meest waardevolle onderdeel uit de failliete tak van het Helmondse zonneautobedrijf. Een prototype zonder motor ging voor bijna 30.000 euro weg.

De nieuwe eigenaar krijgt met deze Lightyear een waar collectorsitem in handen. In de fabriek in Finland, waar eigenlijk 946 van dit soort futuristische auto's gemaakt moesten gaan worden, rolde er uiteindelijk eind 2022 maar één volledig gebruiksklaar van de band.

Maar één Lightyear op de wereld

Het Helmondse bedrijf trok daarna zelf de stekker uit de productie vanwege de hoge productiekosten. Niet veel later, in februari vorig jaar, ging het onderdeel van het bedrijf dat deze auto's ontwikkelde failliet.

Ongeveer 150 mensen hadden de zonneauto destijds vooraf gereserveerd voor 250.000 euro. Straks rijdt er dus maar één van rond. Althans, één die kant-en-klaar uit de fabriek is gerold. Want er zijn nog meerdere prototypes verkocht waarvan de kopers deze mogelijk ook nog rijklaar gaan maken.

650.000 euro

Bij een eerdere veiling van andere Lightyear prototypes, losse onderdelen en de inventaris van het kantoor werd in totaal 650.000 euro opgehaald. Toen leverde een zonneauto die nog niet de weg op mocht en maximaal twintig kilometer per uur haalt, bijna een ton op.

Het bedrijf achter Lightyear heeft inmiddels een doorstart gemaakt in Venray. Daar wordt gewerkt aan de ontwikkeling van zonnedaken zoals op de Lightyear, maar dan voor andere automerken. Anderhalve week geleden haalde het nieuwe bedrijf nog tien miljoen euro op bij investeerders.

