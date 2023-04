100.000 euro voor een zonne-auto die 20 per uur haalt en niet de weg op mag

De spullen van de failliete zonne-autobouwer Lightyear uit Helmond hebben op de veiling 650.000 euro opgeleverd. Een van de 'rijdende' zonne-auto's leverde het meeste op. Bijna een ton voor een auto die niet de openbare weg op mag en maximaal twintig kilometer per uur haalt. Dat heeft veilingbedrijf Troostwijk Auctions maandagmiddag bekendgemaakt.

In totaal gingen er 161 spullen van de failliete inboedel van Lightyear onder de hamer. Geinteresseerden konden onder meer bieden op kantoorartikelen, zonnedaken en showmodellen van de dure Lightyear 0. Maandagmorgen sloot de veiling.

Meer dan 17 miljoen euro schuld

Curator Reijnoud van Oeijen is tevreden. "De opbrengst valt mij zeker niet tegen. Het is beter dan ik had verwacht, al was dat voor mij ook lastig in te schatten."

De opbrengst gaat naar de schuldeisers. Het bedrag is slechts een druppel op de gloeiende plaat voor het failliete Lightyear. Tot nu toe zijn er bij de curator voor zo'n 17 miljoen euro aan vorderingen van schuldeisers binnengekomen. "Dat bedrag gaat zeker nog verder oplopen. Hoe hoog de precieze schuld wordt, zullen we pas over een paar maanden weten."

Duurste model naar België

Een van de prototypes van de Lightyear 0 bracht het meeste geld in het laatje van de schuldeisers. De zonne-auto is voor bijna 100.000 euro gekocht door iemand in België.

De koop is opmerkelijk: de auto mag niet de openbare weg op en rijdt maximaal twintig kilometer per uur. Ook kan de auto alleen worden opgeladen via een laptopcomputer.

Internationale interesse

Vijfhonderd mensen uit 47 verschillende landen deden de afgelopen tijd online een bod op de spullen van Lightyear. Het ging in totaal om 6300 biedingen.

Binnenkort gaan er nog drie auto's van Lightyear onder de hamer. Het gaat om twee auto's die geproduceerd zijn in de fabriek in Finland en een prototype dat nog in de VS staat. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. "Het verschepen van de auto uit de VS kan wel even duren", zegt curator Van Oeijen.

Lightyear in Helmond ging eind januari failliet. De productie van de zonne-auto Lightyear 0 werd te duur. Het prijskaartje van de exclusieve auto was ook behoorlijk: 250.000 euro.

Lightyear heeft inmiddels een doorstart gemaakt met honderd van de ruim zeshonderd medewerkers. Het nieuwe bedrijf moet de Lightyear 2 gaan bouwen, een goedkopere versie van de zonne-auto.

De top vijf van de Lightyearveiling:

1 - Lightyear 0 prototype - bijna 100.000 euro