Te koop: showmodel van de zonne-auto, Lightyear maakt doorstart

Het failliete zonne-autobedrijf Lightyear uit Helmond maakt in afgeslankte vorm een doorstart. Dat laat de curator weten. Een deel van de voorraden van het bedrijf worden komende tijd verkocht. Daar zitten ook een aantal showmodellen bij van het eerste model Lightyear 0.

Deze maand wordt een speciale veiling gehouden, om nog geld te verdienen voor het uitbetalen van schuldeisers. Op een kijkdag op woensdag 19 april kunnen geïnteresseerden de wagens in het echt komen bekijken, laat curator Reinoud van Oeijen weten.

Later worden ook nog de geproduceerde Lightyears uit de fabriek in Finland geveild. "Het gaat om twee modellen. Die komen op een later moment deze kant op. En er moet nog een model vanuit de VS teruggehaald worden."

Goedkeuring doorstartplan

Dat Lightyear een doorstart zou maken, was al in februari aangekondigd. Een groep particuliere investeerders had in één dag acht miljoen euro in opgehaald om dit mogelijk te maken. Toen werd nog wel een kleine slag om de arm gehouden. De curator moest het doorstartplan eerst nog goedkeuren.

Van Oeijen zegt dat hij zijn goedkeuring nu heeft gegeven. "Het was een enorm ingewikkeld proces", zegt hij in een verklaring. "Toch hebben we dit in relatief korte tijd kunnen doen. Met veel verschillende belangen en een ingewikkelde structuur was dat niet eenvoudig."

Acht miljoen lijkt niet zoveel voor een doorstart. "Het nieuwe bedrijf kan hiermee tot een jaar vooruit. Er zal uiteindelijk meer geld nodig zijn om het concept verder uit te rollen. De Lightyear 2 moet over een jaar of drie van de band gaan rollen", vertelt de curator.

Honderd medewerkers

Het zonne-autobedrijf ging eind januari failliet. De productie van de zonneauto Lightyear 0 werd te duur. De doorstart vindt plaats in een volledig nieuw bedrijf. Dat moet de Lightyear 2 gaan bouwen, een goedkopere versie van de zonne-auto.

In het nieuwe bedrijf is volgens eerdere berichten plaats voor ongeveer honderd medewerkers. Oorspronkelijk werkten ruim zeshonderd mensen bij het bedrijf. "We hebben het belang van de werknemers uit binnen- en buitenland zo goed mogelijk proberen te behartigen", laat Van Oeijen weten. "Tegelijkertijd hebben we ook voor de schuldeisers de schade zo beperkt mogelijk geprobeerd te houden. Op deze manier was er een kans op een doorstart."

Ook alle patenten van Lightyear en zonnecellendochterbedrijf Lightyear Layer uit Venray gaan mee naar het nieuwe bedrijf. Die krijgt de naam Lightyear Technologies.

Er loopt nog een onderzoek naar een deel van de leiding van het failliete bedrijf. Curator Van Oeijen verweet de top eerder onbehoorlijk bestuur. De voormalige leiding heeft de jaarrekening over het boekjaar 2020 te laat gepubliceerd. Er wordt nog gekeken of de bestuurders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het faillissement.

