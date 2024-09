Burgemeester geeft rellende RKC-fans ervan langs: 'Ben je trots op jezelf?'

De burgemeester van Waalwijk, Sacha Ausems, is woedend op de circa honderd RKC-supporters die zondag na de wedstrijd tussen RKC en Ajax de confrontatie zochten met de Mobiele Eenheid (ME). Ze gooiden met stenen, palen en fietsen naar agenten. "Moet ik echt overwegen om per wedstrijd al dan niet een vergunning te verlenen, of supporters te weren, of een wedstrijd te verbieden", vraagt de burgemeester zich af.

De ME moest eraan te pas komen om de situatie onder controle te krijgen en trad met 'enkele stevige charges' en een wapenstok op. Na drie kwartier had de politie de situatie naar eigen zeggen onder controle. Niemand werd opgepakt. De aanhang van Ajax heeft zich niet met de rellen bemoeid. In het persbericht sprak de politie 'schande' van het optreden van 'deze zogenaamde RKC-supporters'. LEES OOK: Rellen na RKC-Ajax, honderd RKC-supporters gooien stenen en palen naar ME Dat zegt ook de burgemeester Ausems op Instagram: "'Schaam je kapot, schaam je kapot', dat heb ik de RKC supporters wel eens horen scanderen. Nou vandaag geldt dat voor jullie zelf. Voor die ongeveer 100 die hierbij betrokken waren. Kijk in de spiegel en zeg het nog maar eens. Tegen jezelf." Volgens de burgemeester 'blijft dit niet zonder consequenties'. "De beelden zullen nauwkeurig worden bekeken. Wordt vervolgd."