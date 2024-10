Al weken wordt er afval in woonwijk gedumpt: 'Niemand helpt'

Stoelen, stukken tapijt, meubels, fietsen en andere afgedankte troep. Het wordt sinds enkele maanden allemaal gedumpt in Oss. Om precies te zijn tussen het Dorus Hoeksplantsoen en de Vierhoeksingel. Hannes Meijer woont al veertig jaar in de buurt en ergert zich kapot aan de situatie. Maar ook aan de in zijn ogen lakse houding van de gemeente. “Niemand helpt.”

“Het is allemaal begonnen nadat een bejaardenwoning hier in de buurt leeg werd gehaald", vertelt Meijer. "Vanaf dat moment wordt er geregeld troep achtergelaten. Niet door mensen uit onze omgeving, wel door lui die van die zooi af willen en hiervoor niet naar de stort willen rijden. Want dat kost geld.”

"Die hoop blijft meer afval en ongedierte aantrekken."

Natuurlijk, benadrukt de 63-jarige Ossenaar, is de gemeente hiervan op de hoogte gebracht. “Zolang er niks wordt opgeruimd, blijft die hoop mensen aantrekken die hun huisraad of zo kwijt willen. En denk eens aan het ongedierte dat hierop afkomt.” Volgens Meijer hebben hij, maar ook buurtgenoten al zeker tien keer melding gemaakt. Maar dat heeft amper iets opgeleverd. Nou ja, van een van de mensen die er ook rommel hadden achtergelaten, kon een adres worden achterhaald. “Die heeft een boete van vierhonderd euro gekregen. De gemeente heeft één keer wat opgeruimd, sindsdien hoopt het zich weer op.” “Mensen die dumpen, die wonen hier niet. Het zijn lui die ’s avonds als het donker is met hun auto hier naar toe komen rijden. Ze openen de klep of de deur, dumpen hun zooi en vertrekken dan weer. Ik twijfel er niet aan, omdat mijn hond dan aanslaat. Bovendien zijn anderen en ik er ook getuige van geweest. Maar als je er dan iets van zegt, dan word je bedreigd.”

"Zelfs van kinderen krijg je een grote mond."

Zelfs kinderen tonen geen respect, meent Meijer. “Er is al een paar keer geprobeerd om brand te stichten. Als ik dan zeg dat ze dat niet moeten doen en dat ze moeten vertrekken, krijg je een grote mond. Stel je eens voor wat er gebeurt als die rommel echt in brand vliegt.” Meijer heeft ten einde raad vorige week Jan van Kreij, raadslid van de Socialistische Partij, benaderd. Hij heeft hem op de troep gewezen, met de nodige filmpjes als bewijs. Van Kreij bevestigt dat en heeft hoopvol nieuws: “Ik heb vrijdag meteen de gemeente benaderd. Ze zouden gaan kijken. De gemeente is echt van goede wil, maar vrijdag bleek dat de vuilniswagen er niet bij kon. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit snel wordt opgelost.” De SP’er voegt eraan toe dat het illegaal dumpen van afval ook op andere plekken in de stad speelt. Maar dat is volgens hem vooral op plekken waar afvalcontainers staan. “In de Krinkelhoek ligt dat inderdaad anders: daar wordt gedumpt in brandgangen, uit het zicht en je kunt er makkelijk met de auto naar toe rijden om die vervolgens leeg te laden.”

"Wij zouden zelf schuldig zijn, dat is niet eerlijk."