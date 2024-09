Moordenaar Melanie Sijbers langer in tbs: 'Vluchtgevaar véél te groot'

Puzzelen, tv kijken en op een spelcomputer spelen. Zo komt Peter H., de man die de 15-jarige Melanie Sijbers uit Geldrop verkrachtte en vermoordde, zijn dagen door. Ook heeft de uit Geldrop afkomstige tbs’er een vogeltje op zijn kamer in de gevangenis in Vught. De 59-jarige H. verblijft er 22 uur op een dag. Hij heeft zich erbij neergelegd dat hij zijn leven lang in een tbs-kliniek moet blijven.

De rechtbank in Den Bosch bepaalde maandag dat H. in ieder geval de komende twee jaar niet op vrije voeten komt. Maar ook is duidelijk dat hij blijft zitten waar ie zit: op de afdeling 'longstay' voor onbehandelbare gevangenen. H. hoopte op overplaatsing naar de Corridor in Zeeland of op meer vrijheden in Vught. Hier kan in de verste verte geen sprake zijn, oordeelde de rechter. Daarvoor is het risico dat H. de benen neemt en in herhaling valt, veel te groot.

H.'s alibi was niet waterdicht

Peter H. kreeg in 2008 vijftien jaar cel en tbs voor het doden en verkrachten van Melanie Sijbers in 2006. Het meisje verdween spoorloos, donderdagmiddag 7 september van dat jaar. Ze had een afspraak met Peter H. De man was de stiefvader van een vriendin en kwam snel in beeld als verdachte. H. had echter een alibi en leek de dans te ontspringen.

Maar zijn verhaal bleek niet zo waterdicht te zijn, waarna politie en justitie de jacht heropenden op de ex-tbs’er. Toen al was hij een meester in vluchten, blikte een rechercheur enige jaren geleden terug op die situatie. Er werd niet alleen driftig gezocht naar H.: het levend terugvinden van Melanie had uiteraard de hoogste prioriteit.

Tijdens de zoektocht werden op kussens in een caravan in Geldrop spermasporen gevonden. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat er een DNA-mengprofiel was van Melanie en H.. Voor het leven van de Geldropse werd gevreesd. Eind september 2006 werd Melanie gevonden, in een bos in Someren.

De klopjacht op Peter H. was nog altijd gaande en kreeg een bijzondere wending. Hij meldde zich uit zichzelf op het politiebureau en probeerde de politie met zijn verklaring op een dwaalspoor te zetten. Vergeefs. Uiteindelijk werd hij in 2008 in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Steeds hetzelfde patroon

Sindsdien wordt om de twee jaar gesproken over eventuele verlenging van zijn tbs. Die ondergaat hij sinds enige jaren op een afdeling voor langdurig verblijf van de gevangenis in Vught. Sinds zijn veroordeling vertoont H. steeds hetzelfde patroon. Na een periode waarin hij zich van zijn ogenschijnlijk goede kant laat zien, vervalt hij in problematisch gedrag. Toch zijn de afgelopen twee jaar zonder al te veel incidenten verlopen.

Volgens deskundigen is dat vooral te danken aan het strenge regime op zijn afdeling, dat erop is gericht dat H. niet de minste kans krijgt om te vluchten. Hij wordt steeds begeleid door twee medewerkers en er is een extra hek voor het raam van zijn kamer geplaatst. Zo’n strikte, afgezonderde aanpak is alleen in de gevangenis in Vught mogelijk. H. zou willen dat hij meer van het leven kan genieten, maar Vught dreigt ook zijn eindstation te blijven.

