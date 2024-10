Tim van de Loo heeft déjà vu bij slechte reeks RKC: 'Ommekeer is mogelijk'

RKC Waalwijk kent één van de slechtste seizoenstarten ooit in de Eredivisie. Na zeven nederlagen op rij is het wachten op dat o zo gewilde eerste punt. Voor middenvelder Tim van de Loo lijkt het op een déjà vu, want vorig seizoen verloor hij met Telstar de eerste zes wedstrijden. “Toen konden we het tij keren, dat moet nu ook snel gaan gebeuren.”

Tim speelde vorig seizoen bij Telstar 35 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en maakte afgelopen zomer de overstap naar RKC Waalwijk. De middenvelder doet Eredivisie-ervaring op in een team dat nog niet draait. “Bij Telstar kenden we ook een slechte start, maar na zes keer verliezen, begonnen we aan een goede reeks. Dat kan hier bij RKC ook, het moet een keer onze kant op gaan vallen.” Telstar eindigde uiteindelijk als zeventiende en hield drie ploegen onder zich. Volgens Tim is het een kwestie van tijd voordat de eerste punten een feit zijn. “De laatste twee thuiswedstrijden hebben we laten zien wat we kunnen. Tegen Sparta Rotterdam zat er zeker meer in dan de 1-2 nederlaag. Afgelopen zondag tegen Ajax (0-2) hebben we het als team goed gedaan en heel lang de 0-0 volgehouden.” LEES OOK: Invaller Ihattaren weet nederlaag tegen Ajax niet te voorkomen Persoonlijk mag de middenvelder tevreden naar zijn ontwikkeling kijken. Hij kreeg al speelminuten als invaller en tegen Ajax debuteerde hij in de basis. “Het tempo in de Eredivisie ligt in alle opzichten hoger dan in de Keuken Kampioen Divisie. Als nieuweling wil ik er het beste uithalen. Dat ik de kans krijg is iets heel moois, al blijf ik nuchter. Normaal gesproken speel ik verdedigend, maar nu als nummer tien kan ik aanvallend denken. Ik probeer rustig aan de bal te blijven, passjes te geven of zelf voor de goal te komen.”

"Een groep met veel discipline en bereidheid."

Trainer Henk Fraser blijft, net als Tim, vertrouwen houden in de selectie. “Dat de buitenwacht superkritisch en negatief is, snap ik. We hebben een groep met veel discipline en bereidheid. Ze doen er alles aan, dat mogen mensen van ons verwachten.”

"Er komen jongens aan die deze selectie zeker gaan versterken."