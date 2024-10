Luchtaanvallen bij Overloon als steun aan moeizaam tankoffensief

2 oktober 1944. De opmars bij Overloon loopt vast. De terreinwinst is klein. Daarom roepen de Amerikanen luchtsteun op om het Duitse verzet te breken. Op veel plekken zit het front bijna ‘vast’.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

De Amerikanen zijn al twee dagen onderweg naar Overloon maar het gaat moeizaam. De Duitse 107e Panzer-brigade zet in Overloon de Panther-tank in. De tanks van deze brigade zijn eerder in actie geweest bij Son en Veghel en met succes. Opnieuw gaat de Amerikaanse aanval in alle vroegte van start en weer leidt het tot weinig vooruitgang. Generaal Lindsay Silvester van het 7e is het beu. Het is tijd om geallieerde luchtsteun op te roepen. 33 Thunderbolts (jachtbommenwerpers) van Belgische vliegvelden komen te hulp. De geallieerden markeren eerst de Duitse doelen met rode fakkels. Daarna gooien de vliegtuigen twintig bommen (‘500-ponders’) op de Duitse stellingen. Of het echt effect heeft is onduidelijk.

Bommenpakket onder P-47-jachtbommenwerper (foto: archief)

Niet alle piloten keren veilig terug. De Duitsers schieten bij Overloon een Amerikaans toestel neer en piloot William Grounds sterft in de crash. Hij wordt zoals veel militairen in de oorlog, tijdelijk langs de kant van de weg begraven. Overal verliezen de Amerikanen tanks, tien alleen al vandaag. Door de Jagdpanzer. Maar ze slagen er deze dag wel in om door de bossen bij Stevensbeek te komen en de vijand eruit te verjagen, naar Overloon. In de avond is er ook terreinwinst langs de Maasoevers. De Amerikanen krijgen Vortum-Mullem in handen. Vluchtelingen

Overloon en omgeving zijn ontruimd. Iedereen is weg. Veel vluchtelingen zitten in de omgeving bij familie en op boerderijen. Als die ook onder vuur komen te liggen, moeten ze opnieuw maken dat ze wegkomen. Iedereen in Holthees, Maashees en Smakt slaat op de vlucht. Oirschot onder vuur

Bij Oirschot lijkt de bevrijding ook nabij. Het dorp met bijna 6000 inwoners in de oorlogsjaren, is deels ontruimd, want het wordt steeds gevaarlijker door alle beschietingen. Het centrum is grotendeels leeg. Veel inwoners zijn naar Oisterwijk en Udenhout en omliggende plaatsen gevlucht. Kerktoren in brand

Het Wilhelminakanaal is een nieuwe verdedigingslinie voor de Duitse troepen. Geallieerde kanonnen aan de zuidkant beschieten alle hoge objecten. Want daar zitten eventuele Duitse waarnemingsposten. Ook de toren van de monumentale Sint Petruskerk van Oirschot wordt geraakt. Hij vliegt in brand en binnen korte tijd ook de kerk. Kerkschatten verbranden, zoals de middeleeuwse koorbanken. In het dorp gaan meer panden verloren door de geallieerde beschietingen.

Kerk Oirschot in brand geschoten, oktober 1944 (foto: archief).