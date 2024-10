Nieuwe real life-serie over Sint Willebrord: 'Markantste dorp van Brabant'

Geen clichés worden gespaard in een nieuwe real life serie over Sint Willebrord. De televisieserie die bij RTL uitgezonden gaat worden, neemt de kijker mee in de hechte gemeenschap van 'rolluikcity'. Of hoe een bewoonster het in de trailer van het programma verwoordt: 'Sint Willebrord, een dorp waar iedereen wordt geaccepteerd zoals 'ie is, als je jezelf maar aanpast'.

“De liefde voor Sint Willebrord zit bij mij heel diep”, vertelt een vrouw in de trailer van Sint Willebrord: Het Mirakel van Brabant. Die liefde is precies wat RTL wil tonen met het programma. De vrouw heeft het dorp zelfs met een tatoeage vereeuwigd op haar lichaam. Lachend trekt ze haar broek omlaag, waarna ze haar kont aan de camera laat zien. Theike valt te lezen op haar billen.

Een vrouw uit Sint Willebrord heeft haar dorp vereeuwigd op haar billen (foto: Videoland)

De trailer laat zien dat er, net als de luiken voor de ramen, veel clichés over het dorp worden uitgerold in de nieuwe serie. Er wordt gerookt in de voortuin, het dak wordt gestofzuigd en de tuintjes worden met chloor schoongemaakt.

“Mensen hebben mij met open armen ontvangen.”

Om een echte Willebrorder te worden, is er volgens een bewoonster één belangrijke regel. “Beweeg een beetje mee met de mensen zoals ze hier zijn en de mensen zullen je accepteren.” Daar kan kapper Dante Deterala van kapsalon Kam& Schaar over mee praten. Toen hij anderen vertelde dat hij een kapperszaak ging beginnen aan de Dorpsstraat in Sint Willebrord, werd hij voor gek verklaard. “Als ze weten dat je buitenlander bent en homo, dan steken ze je met een mes.” Niets bleek minder waar. “Mensen hebben mij met open armen ontvangen.” Inmiddels voelt hij zich meer dan thuis in de gemeenschap. Eerder ontstond er commotie in Sint Willebrord, toen het dorp uitgebreid ter sprake kwam in Tycho in de GHB. Hierin onderzocht presentator Tycho Gernandt het drugsgebruik op het platteland. Burgemeester Marjolein van der Meer Mohr was niet blij met het programma van de Evangelische Omroep, vertelde ze destijds aan Omroep Brabant. "Ik kan niet ontkennen dat er hier GHB gebruikt wordt, maar het is he-le-maal niet leuk dat het nu lijkt alsof het alleen hier voorkomt."

“Sint Willebrord is niks meer en niks minder dan een prachtig dorp.”