Polen in de aanval bij Baarle, Kampfgruppe Chill met spoed naar Goirle

3 oktober 1944. In de vroege ochtend rukken Poolse troepen op naar Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Ze vallen van twee kanten aan. De Polen staan onder bevel van het Eerste Canadese leger. Dat bevrijdde al delen van België en Zeeuw-Vlaanderen. Maar de voorbije weken waren niet makkelijk.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Het Duitse hoofdkwartier ziet dat de geallieerde druk aan de grens toeneemt en is bezorgd dat de geallieerden onder Tilburg doorbreken en snel doorstoten naar Den Bosch.

Chill opgeroepen

Kampfgruppe Chill in Schijndel krijgt orders van generaal Reinhard om naar Goirle te trekken, als reserve voor de troepen daar. Generalleutnant Chill is al een maand langs het hele front actief.

Hij trok met zijn eenheden vanuit Normandië, naar de Belgische kanalen in het noorden. Daar ging hij verdedigingslinies opwerpen en geallieerden tegenhouden. Daarna teisterde hij Hell’s Highway. Nu moet de Kampfgruppe de verdediging op zich nemen bij Goirle. Intussen volgt daar wel een kleine tactische terugtrekking van de Duitsers, tot achter Hilvarenbeek.

Diessen

Dat geeft de Britten de gelegenheid om Diessen binnen te trekken. Het dorp lag de voorbije dagen al in de vuurlinie van de Britse kanonnen. Want het vermoeden was dat Duitsers de kerktoren gebruikten als uitkijkpunt. Bij de Britse beschietingen kwamen diverse inwoners om het leven.

Op deze dag trekken de Britten ook Reusel binnen. Na tien dagen vechten is Reusel zwaargehavend, hele delen liggen in puin. De kerk is ingestort, boerderijen uitgebrand, het zusterklooster verwoest.

Het dorp ligt aan een strategische weg naar Tilburg en die weigerden de Duitsers op te geven. Maar vandaag is de vrijheid er echt. Toch is de vijand nooit ver weg.