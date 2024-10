Verzetspost overvallen, kinderen gedood en vijand bestookt met napalm

4 oktober 1944. De oorlog komt dichterbij. De kanonnen van de bevrijder zijn steeds beter hoorbaar in de grensstreek. Duitsers in en rond een eeuwenoud kasteel worden gebombardeerd met napalm. Bij Rijsbergen loopt een Duitse actie tegen het verzet uit op een bloedbad.

Er is een tip binnen gekomen over een huis in de bossen bij Rijsbergen. Iemand vertelde dat er in de boswachterswoning een illegale radiozender van het verzet zit.

Er breekt een wilde schietpartij uit. Belagers gooien handgranaten in het huis. Daarbij stort een deel van een muur in. De boswachter kan ontkomen. Anderen worden neergeschoten. Ook de 18-jarige Emiel, zoon van de boswachter, wordt doodgeschoten. Er ontstaat brand in het boswachtershuis en de belagers stoken het op. Nog twee verzetsmensen worden gedood.

Een groep verzetsmensen op het terrein geeft zich over en wordt afgevoerd naar een kazerne in Breda en verhoord door de Gestapo. Hun lot lijkt bezegeld.

Bevrijders steeds dichterbij

Ondertussen naderen de geallieerden. In de grensstreek is het geschut goed hoorbaar. De Polen zijn onderweg naar Alphen en de Britten zitten bij Goirle. De Britten bereiken ook Hilvarenbeek. Maar het gevaar is nog niet geweken want het front loopt langs het dorp.

Onder Putte worden de Belgische grensplaatsen Stabroek, Kapellen en Ekeren bevrijd. De geallieerde inlichtingendiensten zien weinig problemen op de route. Maar dat is een verkeerde inschatting.

De hoogste Duitse bevelhebber Von Rundstedt is bezorgd. Hij geeft alle troepen het bevel dat ze kost-wat-kost de lijn Antwerpen-Tilburg-Den Bosch moeten behouden.

Kasteel

Bij Overloon vallen de Amerikanen ‘s nachts aan in de bossen. Maar slecht zicht en mortier- en machinegeweervuur dwingt ze om terug te keren. In de ochtend is er weer een Amerikaanse aanval maar die gaat mis. Er staan Duitse kanonnen bij kasteel De Hattert bij Vierlingsbeek. Die schakelen de ene na de andere tank uit.

Napalmbommen

Geallieerde P-38-jachtvliegtuigen droppen brandbommen op de kanonnen bij het eeuwenoude kasteel. Dat verandert in een ruïne. In de brandbommen zat napalm: benzine met een kleefstof. Het is dan nog een vrij nieuw wapen.

De vliegtuigen bestoken ook Duitsers in het Helderse bos bij Overloon. Die lanceren de ene na de andere tegenaanval. Er ontstaan man-tegen-man-gevechten met bajonetten.

Voor de Amerikanen verloopt het rampzalig. De verliezen zijn hoog. Zeker 12 tanks worden vandaag uitgeschakeld.

