Bakkerij waar werd geschoten en explosief afging mag weer open

Bakkerij de Zonne Brood in Roosendaal mag na een tijdelijke sluiting weer open. Dat heeft de gemeente Roosendaal donderdagochtend bekendgemaakt. Na twee explosies bij het pand, was het tijdelijk gesloten. Volgens de gemeente is sinds de sluiting de rust in de buurt wedergekeerd en is verdere verstoring van de openbare orde voorkomen.

De bakkerij aan de Philipslaan werd op 23 september tijdelijk gesloten na twee 'ernstige geweldsincidenten'. Een voorbijganger schoot toen op de voordeur naast het bakkerspand. Ook was het rolluik beklad met het woord ‘dief’. LEES OOK: Schot gelost op deur van bakkerij waar eerder al een explosief afging In de nacht van 9 op 10 september was bij dezelfde bakkerij een explosie plaats. De sluiting van de winkel was volgens de gemeente nodig voor een veilig gevoel voor de buurtbewoners en om de rust in de buurt terug te laten keren. De gemeente zegt de situatie wel nauwlettend in de gaten houden.