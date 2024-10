Stadionverboden voor NAC-fans na rellen en vernielingen in de Kuip

Een aantal NAC-supporters, die verdacht worden van betrokkenheid bij de rellen en vernielingen in De Kuip, krijgt een stadionverbod opgelegd. Om hoeveel mensen het gaat, wil de woordvoerder van de club uit Breda niet zeggen. "Het gaat om meer mensen dan het aantal dat na die wedstrijd is aangehouden".

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Rotterdam zijn na de wedstrijd Feyenoord - NAC in totaal zeven verdachten aangehouden. Drie van hen kregen al een strafrechtelijk stadionverbod.

NAC-aanhangers vernielden op 22 september na de wedstrijd in De Kuip onder meer een horecakraam en belaagden personeel. Ook in het uitvak ontstonden problemen. Daar duwden de supporters een verkooppunt omver. Medewerkers stonden doodsangsten uit en probeerden te schuilen. De ME moest eraan te pas komen om de orde te herstellen.

Het onderzoek van de politie Rotterdam, onder leiding van een officier van justitie, is nog gaande. Het OM sluit meer aanhoudingen en stadionverboden niet uit. Pas als het onderzoek is afgerond, worden de stadionverboden definitief.