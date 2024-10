7-jarige meisje misbruikt, bijna vier jaar cel voor 39-jarige dader

Een 39-jarige Tilburger is in hoger beroep veroordeeld tot 44 maanden cel voor het seksueel misbruiken en mishandelen van een destijds 7-jarig meisje. Voor de mishandeling van een ander meisje van 2 jaar, werd de man door het gerechtshof in Den Bosch vrijgesproken.

De man werd in 2021 veroordeeld tot een straf van twee jaar en een schadevergoeding van 12.000 euro voor het meisje en haar ouders. In het hoger beroep valt de staf bijna twee keer zo hoog uit: drie jaar en acht maanden. De man moet nog steeds een schadevergoeding betalen van 11.500 euro.

Volgens het hof is bewezen dat de man in een periode van ruim vijf maanden vergaande seksuele handelingen heeft gepleegd met het destijds 7-jarige slachtoffer.

De Tilburger had eerder een relatie met de moeder van het meisje. In december 2018 vertelde het meisje aan haar moeder dat de man haar bij de keel had gegrepen. Toen de moeder doorvroeg, kwamen er meer details naar voren.

Man ontkent alles

De man ontkent alles. Hij zou nooit alleen met het meisje geweest zijn en ze zou jaloers zijn op de relatie die hij met haar moeder had. Volgens het meisje kwam de man meerdere keren naar haar toe en moest ze hem met haar mond bevredigen. De verdachte zou ook zijn vinger in haar geslachtsdeel hebben gestopt 'om te voelen of ik ziek was', zo had het kind verklaard. Dit gebeurde volgens het meisje allemaal op haar slaapkamer.

Naast seksueel misbruik heeft de man het meisje meerdere keren mishandeld. Volgens het meisje had hij haar hoofd in de wc geduwd en toen doorgespoeld. Ook zou ze een keer in haar pyjama buiten op blote voeten door een badje met koud water hebben moeten lopen. Ze mocht hierover niets tegen haar ouders zeggen, want dan dreigde de verdachte haar te doden. Er zijn foto's van blauwe plekken als bewijs.

Tijdens de rechtszaak ruim 3,5 jaar geleden, speelde een blauw pony-dekentje van het meisje een grote rol. Dat was het favoriete dekentje van het slachtoffer. Maar toen ze weer thuiskwam na de aangifte wilde ze het dekentje niet meer, omdat de verdachte zijn geslachtsdeel daaraan had afgeveegd.



Misbruik in veilige omgeving

Dat het misbruik gebeurde in de woning en slaapkamer van het meisje, neemt het hof de Tilburger zeer kwalijk. "Deze gebeurtenissen vonden plaats in de woning van het meisje, voor het grootste gedeelte in haar eigen slaapkamer. "Dit is een omgeving waarin een kind zich altijd comfortabel en veilig moet kunnen voelen. Met zijn handelen heeft de verdachte het vertrouwen van het jonge slachtoffer en haar moeder ernstig geschonden en misbruik gemaakt van de positie die hij als partner van de moeder had", aldus het hof.

Het hof vindt het daarnaast 'zorgelijk dat de verdachte, een persoon met een nagenoeg blanco strafblad, die zijn leven op orde heeft, zulke ernstige feiten pleegt, deze ontkent en er op geen enkele wijze blijk van geeft dat hij zich inleeft in het nog jonge slachtoffer'.

De man stond ook terecht voor de mishandeling van een toen 2-jarig meisje in 2020. Dit was de dochter van zijn nieuwe vriendin. Het hof concludeert dat niet met voldoende zekerheid is vast te stellen wat er toen met het meisje is gebeurd. Het hof kon niet vaststellen of het letsel bij het slachtoffer het gevolg was van het handelen van de verdachte en als dat zo was zo, of er sprake was van opzettelijk handelen 'zonder dat daar redelijke twijfel over blijft bestaan'. Om die reden is de Tilburger in deze zaak vrijgesproken.

