Asielzoekers opvangen? Dan komen er ook nieuwe woningen voor de buurt

Een vluchtelingenopvang bouwen in de wijk? Dan moet er ook extra woonruimte komen voor andere buurtbewoners. Dat is de gedachte van het college van B en W in Den Bosch. “We willen iedereen perspectief op een woonruimte bieden”, zegt wethouder Wonen Pieter Paul Slikker. Naast 350 plekken voor asielzoekers in Den Bosch-Zuid komen er ook 5 of 6 extra standplaatsen voor woonwagens en tientallen appartementen voor doorstromers.

Een jaar geleden besloot het college om op twee locaties tijdelijk asielzoekerscentra te realiseren in Den Bosch-Zuid. Sinds januari verblijven 250 vluchtelingen in het Mövenpickhotel op bedrijventerrein Pettelaarpark. Daar komen binnenkort nog zo’n 350 bij op het braakliggende terrein van De Kruithoorn aan de Poeldonkweg voor maximaal 10 jaar. In oktober vraagt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) daar een vergunning voor aan. Maar daarvoor is eerst nog een gesprek met de buurt nodig. Bewoners van een nabijgelegen woonwagenkamp zijn niet per se tegen de komst van asielzoekers. Maar toen bekend werd dat er 600 mensen kwamen wonen, voelden zij zich niet gehoord. "We zijn al jaren in gesprek met de gemeente over extra woonwagenstandplaatsen. We worden iedere keer blij gemaakt met een dode mus . Het voelt heel oneerlijk", zei een van hen een jaar geleden tegen Omroep Brabant. Om hun onvrede te laten blijken, plaatsten de woonwagenbewoners een spandoek met de tekst 'Wij zijn ook mensen met woonwensen'.



Bewoners van het woonwagenkamp wachten al 20 jaar op nieuw standplaatsen (foto: Megan Hanegraaf).

Slikker zegt ‘hun pijn wel te begrijpen’. De afgelopen 20 jaar is er namelijk geen enkele woonwagenstandplaats binnen de gemeente bijgekomen. “Sommigen kinderen wachten al jaren op een eigen woonwagen. Ze moeten noodgedwongen bij pa en ma blijven wonen of verhuizen naar een reguliere woning”, zegt de wethouder. “En dan worden er een paar honderd meter verderop wel 350 vluchtelingen opgevangen. Daarom willen we hen ook tegemoetkomen.” Het bestaande kamp wordt na goedkeuring door de gemeenteraad definitief uitgebreid met 5 of 6 plaatsen. De uitbreiding is nu mogelijk omdat het Dieze College, dat naast het huidige woonwagenkamp ligt, recent is verhuisd.



“Het geeft bewoners perspectief op een woning in hun buurt.”

Maar de gemeente wil niet alleen de woonwagenbewoners perspectief bieden. Door sloop en uiteindelijk nieuwbouw van het het schoolgebouw komt de gemeente ook tegemoet aan de wens van bewoners om in de buurt te blijven wonen. Op de plek van het huidige pand moeten tientallen appartementen komen. Hoeveel precies moet nog worden onderzocht.



Slikker: “In deze buurt staan veel eengezinswoningen. Door appartementen te bouwen, kunnen we ook starters een plek bieden en senioren uit de wijk kunnen doorstromen.” Hoewel nieuwbouw op deze plek nog jaren zal duren, is de wethouder positief. “Het geeft bewoners uit de omgeving in ieder geval perspectief op een definitieve woning in hun buurt.” De komende jaren is de gemeente nog veel meer van plan in het gebied tussen de A2 en de Zuid-Willemsvaart, Groot Meerendonk. Er moet een nieuwe woonwijk komen met zo’n 1200 tot 2000 huizen. Een deel daarvan, zo’n 600 woningen, zal een permanente opvang worden voor bijvoorbeeld vluchtelingen of spoedzoekers. Maar eerst moeten er problemen zoals geluidshinder en bodemvervuiling worden opgelost. Pas in 2030 wordt de eerste schop in de grond gezet.



Een deel van het gebied Groot-Meerendonk (foto: Megan Hanegraaf).