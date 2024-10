Bij FC Den Bosch en Helmond Sport zijn ze in de ban van de periodetitel

De kans is groot dat de winnaar van de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie uit Brabant komt. FC Den Bosch en Helmond Sport staan samen bovenaan. Ze delen de eerste plek wel met Excelsior, alleen heeft die ploeg het beste doelsaldo. Vrijdagavond rond kwart voor tien is duidelijk wie de eerste prijs van het seizoen wint. "Als sportman wil je iets tastbaars en dat is de periodetitel”, stelt trainer David Nascimento van FC Den Bosch.

Na twee keer op rij als negentiende te zijn geëindigd, zien de supporters van FC Den Bosch dit seizoen een succesvolle ploeg. “De club leeft enorm in de stad en omgeving. We krijgen regelmatig van fans te horen dat ze trots zijn”, aldus trainer David Nascimento. “Vrijdagavond is ons stadion uitverkocht en vanuit de pers is er veel belangstelling. Zelfs voetballiefhebbers die de Keuken Kampioen Divisie niet volgen, zullen deze avond met interesse gaan volgen." FC Den Bosch is gedeeld koploper en heeft een net iets minder doelsaldo dan Excelsior. “Of ik op de bank de andere uitslagen in de gaten hou? Nee, we zijn alleen bezig met ons eigen resultaat. Andere scenario’s bedenken heb je niets aan, we hebben dat toch niet in de hand. Door het geluid van onze supporters hoor ik wel hoe het er voorstaat.”

"Als we zo mee blijven doen, dan moeten we onze doelstelling bijstellen."

Volgens Nascimento is het pakken van de periodetitel een mooi doel voor de korte termijn. Voor de langere termijn dit seizoen is hij voorzichtig met een doelstelling, zeker omdat zijn club qua begroting in het rechterrijtje van deze competitie staat. “Vergeet niet dat we veel nieuwe spelers hebben gehaald en dat we een heel ander systeem spelen dan vorig seizoen. Als je dingen gaat roepen en het lukt niet, dan ligt er veel druk op de groep. Maar stel dat we langere tijd zo blijven meedoen, dan moeten we onze doelstelling bijstellen.” Attractief spel hoort daar volgens de Portugees-Kaapverdische trainer bij. “Wij willen aanvallend voetballen, initiatief nemen en druk vooruit zetten. Dat gaan we ook tegen De Graafschap doen, een sterk team. Aan ons om te laten zien hoe goed wij verdedigend en aanvallend zijn.” LEES OOK: FC Den Bosch koploper in eerste divisie: 'Mooiste kutclub van het land' Het verhaal van Helmond Sport is qua prestaties een beetje te vergelijken met die van de provinciegenoot. De laatste vijf jaar presteren de Helmonders matig en werden ze zelfs twee keer laatste. Onder de nieuwe trainer Kevin Hofland loopt het als een trein. “Dat is echt niet alleen mijn verdienste. De club heeft een bepaalde visie en de scouting heeft een goed oog voor versterkingen. Aan ons als technische staf de taak om dat zo snel mogelijk te laten draaien.”

"Belangrijk dat spelers zich thuis voelen."

Hofland vindt ‘normaal doen’ belangrijk. “We vinden het belangrijk dat spelers zich thuis voelen. We behandelen elkaar gewoon normaal hier in Helmond. Als trainer kan ik kritisch of positief kritisch zijn, maar ik wil de jongens vooral vertrouwen geven.” Thuis tegen Jong Ajax is er een kans dat de periodetitel naar Helmond Sport gaat. “Een spannende avond, waarin voor ons alleen de winst telt. Het heeft geen zin om naar de ploegen boven ons te kijken. Het zou geweldig zijn als we de periodetitel kunnen pakken, dat is een hele mooie bonus en stimulans voor iedereen bij de club. Ik ben sowieso megatrots op deze ploeg. Dat we zo aan de competitie zijn begonnen, had denk ik niemand verwacht. ” LEES OOK: Supporters Helmond Sport trots: 'Zo lang mogelijk boven in meedoen