Bomaanslag, containerbrand en explosief op auto: 'Ik voel me niet veilig'

Het waren zeker twee mensen die betrokken waren bij een aanslag op een auto in Eindhoven donderdagnacht. Dat heeft de eigenaresse van de auto gezien op camerabeelden. "De een staat op de uitkijk, de ander legt iets op de auto en daarna rennen ze weg.” Haar gezin werd rond kwart over twee wakker van de enorme explosie.

De ontploffing aan de Moreelselaan veroorzaakte een flink gat in de auto. De voorruit van de auto is gebarsten. “Dit is traumatisch", reageert de vrouw vrijdagochtend. "We zijn flink geschrokken."

"Je ziet de fles nog liggen", wijst de vrouw. "Ik denk dat het een fles met benzine is geweest. De schade is enorm. Ik heb geen idee wie hier achter zit."

Volgens Anita is er nogal eens wat loos in deze buurt. Dat bevestigt ook buurtbewoonster Kyra de Rooij. "Ik voel me al langere tijd niet veilig in de straat", laat ze vrijdagochtend weten.

"We hebben regelmatig te maken met brandjes, hier wordt wel het een en ander verhandeld. Laatst was er nog een containerbrand, daar is de schade nog steeds van te zien. Eerder was er ook een bomaanslag, er gebeurt hier van alles."

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Na de explosie liep een verdachte weg via een steegje