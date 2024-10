17-jarige nepagent opgepakt die hoogbejaarde man wilde oplichten

Een zeventienjarige jongen uit Eindhoven is vrijdag aangehouden nadat hij probeerde een hoogbejaarde man op te lichten in de Deurnese wijk Heiakker. De man had vlak daarvoor een verdacht telefoontje gekregen van iemand die zei van de politie te zijn.

De nepagent probeerde tijdens het telefoongesprek de man ervan te overtuigen dat hij voor de veiligheid zijn waardevolle spullen aan een koerier moest meegeven, die snel bij hem zou zijn. Koerier

De man vertrouwde het niet en zag kans met een andere telefoon een familielid te bellen. Die alarmeerde op zijn beurt de echte politie. Al die tijd bleef de oplichter die zich als politieman voordeed aan de telefoon. De zogenaamde koerier verscheen aan de deur, maar toen het potentiële slachtoffer niet opendeed, liep hij weer weg. Kort daarna arriveerde de echte politie, die op aanwijzingen van de man de oplichter in de buurt wist aan te houden. De jongen werd naar het politiebureau gebracht en zit vast voor verder onderzoek. De telefoons die hij bij zich had, zijn in beslag genomen. Steeds meer nepagenten

Het aantal gevallen waarin criminelen zich voordoen als nepagenten stijgt sinds begin dit jaar explosief. Het aantal meldingen is gestegen van 5 in januari naar 109 in mei. De politie Oost-Brabant heeft daarom afgelopen zomer een speciaal team met tien man opgezet om deze vorm van criminaliteit aan te pakken.