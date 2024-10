Nepagent aangehouden, bewoner vertrouwde verdacht telefoontje niet

Een man die zich in Deurne voordeed als agent is vrijdag aangehouden door de echte politie.

Een bewoner van de Deurnese wijk Heiakker kreeg eerder op de dag een verdacht telefoontje van iemand die zei van de politie te zijn. Omdat hij het niet vertrouwde, belde hij de echte politie. Die kon de verdachte aan het eind van de middag in de wijk aanhouden.

Cellencomplex

De jongeman is vastgezet in het cellencomplex in Eindhoven voor verder onderzoek.