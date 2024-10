Volwassenen mogen kinderen zijn op drukbezochte Disneymarkt

Het was een stralende zaterdag. En toch was het bomvol in sporthal de Elzenburg in Vught. Wat wil je. Hier was het te doen voor Disneyfans. Ze kwamen met duizenden tegelijk af op Fantasia Disneymarkt, een enorme beurs met spullen van de animatiegigant. “Ik voel me als een kind in een snoepwinkel”, liet een van de vele volwassenen zich ontvallen. "En je mag je hier ook kind voelen."

Maar waar komt die fascinatie bij jong en oud vandaan? Dennis Verdaasdonk uit Nieuwendijk weet het haarfijn uit te leggen. Hij heeft de grootste stand op de beurs en een online winkel waarin hij van alles van het Amerikaanse mediaconcern verkoopt. “Ik geloof dat de mensen die hier zijn het met de geboorte hebben meegekregen of dat ze er later mee zijn opgegroeid”, vertelt Verdaasdonk. “En als je dan een keer in Disneyland Parijs bent geweest, dan wil je hier ook zijn. Dan wil je Disneyland naar je toehalen.” Volgens hem is het evenement in Vught zeker het grootste in zijn soort in de Benelux en mogelijk ook in Europa.

Dennis Verdaasdonk (foto: Omroep Brabant).

"Het is hier Disneyland Parijs in het klein."

De aantrekkingskracht is onder meer af te lezen van het gezicht van de 18-jarige Sellina den Braber. De Oisterwijkse straalt van oor tot onder: ze heeft een Ariel onder een stolp gekocht. Sellina is dan ook een enorme fan van het karakter uit het gelijknamige sprookje De kleine zeemeermin van de Deense schrijver Hans Christian Andersen.

Sellina den Braber (18) uit Oisterwijk (foto: Omroep Brabant).

Het kostte 50 euro, maar als fanatiek verzamelaar heeft ze het er graag voor over. Uiteraard weet ze er thuis een geschikt plekje voor te vinden. Sellina kijkt haar ogen uit: “Er is zoveel fantasie om je heen, het is Disneyland Parijs in het klein.” Mogelijk heeft zij uren moeten wachten voordat ze naar binnen kon. Al twee uur voor aanvang stonden er mensen buiten, een aantal overigens met Mickey Mouse oren. Daarna moesten sommigen het binnen nog een uur opbrengen voordat ze zich eindelijk konden vergapen aan de oneindig veel gadgets. Ze zijn te koop voor enkele euro’s, maar ook voor veel grotere bedragen.

Natuurlijk was Mickey Mouse er ook (foto: Omroep Brabant).

"Schattig toch, zo'n Angel?"

Wendy Vugts heeft het geweten. “Deze dag heeft ons misschien wel tweehonderd euro gekost”, vertelt de 19-jarige Bossche. Ze is met Cheryl Beuving uit Boxtel, die als een kind zo blij is met een Angel Stitch die ze op de kop heeft weten te tikken. “Ik was al eerder op deze markt geweest. Daar kwam ik een nog groter exemplaar tegen, maar die was online al verkocht. Nu heb ik een iets kleinere versie gekocht, maar ook die komt op mijn kamer. Schattig toch?” Het publiek in Vught is op zoek naar een collectors item, een aanvulling op een verzameling of het wil zich laten vereeuwigen met levensechte sprookjesfiguren, zoals prinsessen, superhelden en schurken. Ook zijn er loterijen voor kinderen en volwassenen en workshops. Overal overheerst een soort van familiegevoel: "Je mag je hier als volwassene kind voelen."

Op de foto met sprookjesfiguren: wat een feest (foto: Omroep Brabant).