Marcella vangt ontsnapte koe na achtervolging: 'Heb steenkoude voeten'

'Huh, daar loopt een koe door de straat', dacht Marcella Goossens (29) uit Moergestel zondagmorgen. Zonder nadenken en vooral zonder schoenen ging ze achter de koe aan.

Het werd een hachelijk avontuur. "De koe was niet te sturen en ik durfde er ook niet voor te gaan staan", vertelt Marcella. Samen met een buurtbewoner probeerden ze de koe met een tuinslang vast te binden. "We hadden geen touw."

Held op sokken

Dit had allemaal geen resultaat en ondertussen liep Marcella nog steeds achter de koe aan op haar sokken. "Ik heb er een uur achteraan gelopen. Ik ben door nat gras gelopen en over scherpe kiezels. Het was een maf gezicht, want de koe liep door tuinen en carports."

Ondertussen hield Marcella de politie op de hoogte waar de koe was. Toen de koe een hondenuitlaatterrein inliep, greep Marcella haar kans. "Ik heb snel het hekje gesloten en zo zat de koe gevangen. De boer van wie de koe was heeft het dier toen opgehaald."

Twee koeien

De koe bleek samen met nog een andere koe ontsnapt uit de Kampina bij Oirschot. "De twee zitten nu weer veilig bij de boer", weet Marcella.

Zelf zit Marcella ook weer veilig thuis met haar voeten in een badje. "Ik had steenkoude en pijnlijke voeten gekregen door het wandelen op sokken."