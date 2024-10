Hans ergert zich aan vieze grafstenen vol bomen en struiken: 'Triest'

Hans Molier (61) maakt elke week militaire graven schoon, die er dan ook keurig bijliggen. In tegenstelling tot de rest van de oude begraafplaats in Roosendaal. Vieze grafstenen, struiken of zelfs bomen die uit graven groeien: Molier kan het niet meer aanzien. Daarom wil hij ook de rest van het verwaarloosde kerkhof een heuse poetsbeurt geven. "Nu is het te triest voor woorden", noemt hij de situatie.

"Graven zijn niet meer te zien. Bomen en struiken groeien letterlijk uit grafstenen. Slaapzakken zag ik zelfs liggen", vertelt Hans na zijn rondje over het kerkhof van afgelopen week. "Het is te triest voor woorden", zegt de man, die op de salarisadministratie van een bedrijf in Oud Gastel werkt. Actie

De begraafplaats was onlangs veelvuldig in het nieuws. De verwaarloosde oorlogsgraven kregen veel aandacht, na eerdere berichtgeving van Omroep Brabant. Hans, die aan de bel trok, is inmiddels overladen met berichtjes en steun. De gemeente kwam in actie en pakte de zeventien oorlogsgraven aan. Het gaat om grafmonumenten van RAF-vliegers uit Engeland en Australië, die tijdens verschillende vliegtuigcrashes rond Roosendaal zijn gesneuveld. "Ik heb die plekken geadopteerd en houd ze bij", vertelt Hans. "Ze moeten er tiptop uitzien." Toch is hij nog niet tevreden, nu de militaire graven er goed bijliggen. De hele begraafplaats verdient in zijn ogen een opknapbeurt. "Ik ken niemand die hier ligt", benadrukt hij. Toch greep de situatie hem aan. "Dit kan gewoon niet. Dat is toch heel simpel?"

Dit graf is volledig overwoekerd (foto: Hans Molier).

Commando's

Hij heeft veel hulp nodig. "Ik kan dit nooit alleen. In dit leven niet en in een volgend leven ook niet", grapt hij. Daarom organiseert hij op zaterdag 9 november een schoonmaakdag. Die staat dan in het teken van de rest van de begraafplaats. "Ik heb nu al vijftien aanmeldingen. Zo komt een groep oud-commando's helpen", zegt Hans enthousiast. "Die schoonmaakdag gaat sowieso door." Het kerkhof is sinds 1978 niet meer in gebruik. "Mensen schrikken van de foto's. Veel mensen weten niet eens dat er een begraafplaats ligt. Tuurlijk, de verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente of nabestaanden. Je kunt klagen, maar ook gewoon je handen uit je mouwen steken. Dit speelt natuurlijk op veel meer kerkhoven." Worstenbrood

De schoonmaakactie begint om half negen. "Het klinkt gek, maar het moet ook een mooie en gezellige dag worden. Met een worstenbroodje en koffie." Hij hoopt dat meer mensen zich bij hem melden via social media om te helpen. Hij droomt van meer dan iets eenmaligs. "Ik hoop dat meer vrijwilligers de begraafplaats vaker willen bijhouden."

Een struik overwoekert een grafsteen (foto: Hans Molier).

Op sommige graven groeien boompjes (foto: Hans Molier).