Geen celstraf voor Jan B. na vondst wapen: 'Ik wil rust op mijn oude dag'

Wapenhandelaar Jan B. uit Hulten gaat vrijuit na de vondst van een dubbelloops jachtgeweer en drie patronen bij hem thuis. De politie was deze zomer massaal uitgerukt naar het huis van de bekende crimineel omdat hij een lading illegale wapens zou hebben. Maar het bleek toen al loos alarm.

Jan B. uit Hulten is bekend en berucht. Zijn bijnaam is: 'wapenhandelaar van het zuiden’. Hij is deze eeuw al zeker twee keer veroordeeld voor handel in vuurwapens. Hij zat jarenlang in de cel.

B. was ook in beeld voor de verdwijning van Freddy Janssen uit Valkenswaard. Zijn lichaam werd in stukken gehakt en teruggevonden in het Markkanaal bij Den Hout. Na eerst een veroordeling werd B. in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. B. kwam ook nog in het nieuws omdat hij de burgemeester van Gilze en Rijen bedreigde.

Anonieme tip

Dat volle strafblad woog mee toen er een anonieme tip binnen kwam dat Jan B ‘meerdere vuurwapens’ had liggen. Begin juli vielen tientallen agenten binnen. Zijn hele terrein werd overhoop gehaald. Agenten vonden naast zijn bed een jachtgeweer en onder zijn matras drie hagelpatronen. Jan B. werd in de boeien geslagen en belandde in voorarrest. De rechter-commissaris liet hem na twee nachtjes in de cel vrij.

Jachtgeweer

Op de zitting bij de politierechter bleek maandag waarom het niet zo'n vaart liep. Dat dubbelloops jachtgeweer is helemaal niet verboden. "Dat mocht ik gewoon hebben", zei B. in de rechtszaal.

De officier bevestigde dat. "Dit type geweer is vervaardigd voor 1945 en mogelijk voor 1870." Ze vroeg de rechter daarom of B. vrijuit kon gaan. Op de zitting bleek dat de politie het geweer jaren terug al een keer heeft afgepakt en vorig jaar heeft teruggegeven, als onderdeel van een verzameling van in totaal 34 vuurwapens die B. terugkreeg.

Patronen

Bleven over die drie hagelpatronen. "Die had ik ergens op een Belgische beurs gekregen. Ik verzamel ook munitie. Die maak ik zelf onklaar," antwoordde B. op vragen van de rechter. En waarom hij ze onder een matras verstopte kon Jan ook goed verklaren. "Mijn kleinkinderen komen bij mij thuis. Ik leg die patronen niet zomaar op tafel."

Zelf ziet Jan B. zich het liefst als wapenverzamelaar. En ja hij heeft een fors strafblad voor wapenbezit. "Ik ken de wet heel goed. Al doende leert men. Ik wil geen gezeik meer hebben", aldus de verdachte

Boekje

De politie vond bij de huiszoeking ook een aantekeningenboekje, "Dat waren aantekeningen uit mijn turbulente verleden. Ik wil er verder niks over kwijt", zei B.

De officier van justitie verdedigde de beslissing om bij B. binnen te vallen. "Het is al de zoveelste keer. Ook deze keer was het raak". Ze eiste een voorwaardelijke straf van 12 dagen. Hij heeft het aan zijn eigen handelen te danken dat er een arrestatieteam is ingezet."

Mythisch

Zijn advocaat vindt het kwalijk wat er is gebeurd. "Hij is gewoon een bekende in de omgeving als het gaat om zijn strafrechtelijke verleden, een beetje met mythische proporties. Kortom: eens een dief altijd een dief? Ik vind dat beneden alle peil." De raadsman pleitte daarom voor een rechterlijk pardon.

De rechter ging daar in mee: wel bewijs, maar geen straf. Zowel de advocaat als het Openbaar Ministerie waren akkoord en besloten niet in hoger beroep te gaan.

Voor Jan B. is het vooral zorg dat hij weer door kan. "Ik ben pas 74 geworden en wil lekker van alle rust gaan genieten op mijn boerderij."

Bekijk hier beelden van de inval: