Bijzonder bevrijdingsgeschenk voor Canada klinkt weer als een klok

De bronzen klok die de inwoners van Welberg binnenkort cadeau doen aan het regiment van hun Canadese bevrijders is klaar. Het bijzondere geschenk deed hiervoor jarenlang dienst bij een zorginstelling in Roosendaal. Vrijwilliger Wim Mulders heeft de klok opgeknapt en voorzien van een nieuw luidmechanisme: “De klok is weer als nieuw en klinkt als een klok.”

Wim Mulders vond het ‘eervol’ om aan de klok te werken. De afgelopen maanden heeft hij samen met andere vrijwilligers het gevaarte grondig gepoetst. “De klok was in prima staat maar nu blinkt hij weer als nooit tevoren. Ik heb een demontabele klokkenstoel erbij gemaakt die bestaat uit losse onderdelen, dat bespaart ruimte tijdens het transport.” “In Canada zijn ze geroerd, ze vinden het gebaar van de inwoners van Welberg en Steenbergen hartverwarmend”, aldus initiatiefnemer Angelo Somers. In november, tijdens de herdenkingsceremonie vanwege tachtig jaar bevrijding, wordt de klok symbolisch overhandigd aan vertegenwoordigers van het Algonquin Regiment uit Ontario. Angelo: "Zelfs de ambassadeur is daarbij aanwezig, dus dat geeft wel aan hoe bijzonder ze het vinden." Tweede klok

Tien jaar geleden deed de Welbergse gemeenschap ook al een klok cadeau aan het South Alberta Light Horse Regiment, de andere Canadese eenheid die betrokken was bij de bevrijding van Welberg en Steenbergen. Nu komt er dus een tweede klok in Ontario bij. Even was het spannend of de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg genoeg geld bij elkaar zou krijgen om de kosten voor het transport naar Canada te betalen. Achteraf blijkt deze vrees ongegrond te zijn geweest. Indrukwekkend

“De steun uit Welberg en Steenbergen is overweldigend. Het is fantastisch om te zien dat er zoveel enthousiasme is voor de klok. Dankzij verschillende acties hebben we het bedrag om het gevaarte te verschepen ruim bij elkaar vergaard”, aldus Angelo Somers.

Wim Mulders maakte een nieuwe klokkenstoel