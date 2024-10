Canadezen blijven steken in Hoogerheide, Duitse versterkingen komen aan

8 oktober 1944. De Duitse troepen hebben zich ingegraven en verschanst in Hoogerheide. Ze verzetten zich zo hevig dat de Canadezen er niet doorheen kunnen breken. Tot overmaat van ramp komen er nog meer Duitse soldaten de vijandelijke linies versterken, opnieuw de gevreesde Falllschirmjäger. Alle inwoners slaan op de vlucht.

De Canadezen in Hoogerheide en omgeving zijn kwetsbaar. Ze willen hun flank versterken. Daarom rukt vanuit het zuiden een tankeenheid op richting het Belgische Kalmthout, onder Nispen. Het machtsvertoon is ook bedoeld om indruk te maken op de Duitse troepen. Die moeten denken dat ze worden ingesloten.

Frontale aanval

Daarom trekken ook vanuit Ossendrecht Canadese soldaten oostwaarts de bossen in. Maar ze lopen vast in een tankgracht. Een luitenant van het Frans-Canadese regiment De Maisonneuve probeert het met een omtrekkende beweging maar ook daarop reageren de Duitsers op met veel vuurwapengeweld.

De luitenant pakt zijn stengun, roept zijn maten hem te volgen en rent al schietend recht op de vijandelijke posities af. Twee Duitsers sneuvelen, vijf anderen worden krijgsgevangen. Missie geslaagd.

Alarm in Goirle

Bij Goirle krijgt Kampfgruppe Chill in de vroege ochtend het bevel acuut naar Hoogerheide te gaan. De timing is gunstig. Want in de grensstreek onder Goirle verversen de geallieerden net hun troepen. De mannen die vijf dagen non-stop vochten krijgen rust.

De helft van de Kampfgruppe wordt vervoerd in vrachtauto’s. Ook de eenheid falllschirmjäger met ruim 500 man gaat mee. Ze vorderen bussen van busonderneming BBA.

In de middag melden inwoners van Bergen op Zoom dat ze 2000 Duitse soldaten hebben gezien aankomen in de bossen ten zuiden van de stad, en iets wat lijkt op tanks. sturmgeschütze of 'stugs'.

De commandant van de para’s is Friedrich August Freiherr Von der Heydte. Hij neemt zijn intrek in villa Mattemburgh, ‘Das weisse Haus’.