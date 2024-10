Seref (41) doodgeschoten, 'verdachten waren uit op Rolex van iemand anders'

De vier verdachten van de gewelddadige dood van de 41-jarige Seref uit Eindhoven, op 23 juni, waren eerder die avond van plan om een Rolex-horloge te stelen. Dat wilden twee van hen gaan doen bij iemand anders. Dat was de eigenaar van een telefoonwinkel aan de Kruisstraat in de stad.

Toen de zaak dicht was, keerden ze om en kwamen ze onderweg Seref tegen. Met hem kregen ze een verkeersruzie, die uiteindelijk later die avond tot het doodschieten van het slachtoffer leidde.

Lesje leren met handen

Dit verklaarde een van de advocaten van de vier Eindhovenaren die dinsdagmiddag voor de rechtbank in Den Bosch stonden. Volgens de raadsvrouw waren haar cliënt en twee andere verdachten niet op de hoogte van het plan van de vierde verdachte, M.A., om Seref neer te schieten. Hem zou wel een lesje geleerd moeten worden, met de hand. Eén van de verdachten is een geoefend kickbokser. De drie Eindhovenaren wisten dat er twee wapens in de wagen lagen, maar dat gebeurde vaker wanneer ze op pad waren.

Seref werd 23 juni, rond half acht ’s avonds, neergeschoten op de Rode-Kruislaan. Hij werd geraakt door een kogel in zijn hoofd en overleed later die avond in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Drie verdachten zijn 19, de vierde is 23. Ze worden beschuldigd van moord dan wel doodslag.

Eerder tijdens de zitting maakte de officier van justitie bekend dat Seref werd neergeschoten na een verkeersruzie met twee van de verdachten. Hij vertelde niet waarover ze woorden hebben gehad. Bij de ruzie zou M.A. met een glas in het gezicht zijn geslagen.