Verkeersruzie wordt Seref (41) fataal: door het hoofd geschoten

Een kogel in zijn hoofd is Seref Bakioglu (41) noodlottig geworden in juni. Toen werd hij op de Rode Kruislaan in zijn woonplaats Eindhoven neergeschoten. Het slachtoffer zou eerder op de avond een verkeersruzie hebben gehad met twee stadgenoten. Zij en twee andere verdachten stonden dinsdagmiddag voor de eerste keer in de rechtbank in Den Bosch. Het gaat om Eindhovenaren van wie drie 19 jaar oud zijn en een 23 jaar is. Alle verdachten wordt moord of doodslag ten laste gelegd.

De officier van justitie maakte verder bekend dat wordt onderzocht of het viertal bij meer ernstige gewapende delicten betrokken is geweest. “Allen staat mogelijk nog wat te wachten”, zo voegde hij eraan toe. De schietpartij gebeurde zondag 23 juni, rond half acht ’s avonds. Het slachtoffer werd midden op straat neergeschoten. Hij raakte zwaargewond en overleed later die avond in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De verdachten waren na de dodelijke schoten in een auto gevlucht. Die wagen werd een kilometer verderop in de wijk gevonden, aan de Yweinstraat. De verdachten zijn van daaruit lopend verder gegaan. In gezicht geslagen

Uit voorlopig onderzoek concludeert de officier van justitie dat er eerder die dag een verkeersruzie zou zijn geweest tussen twee van de verdachten en Seref Bakioglu. Hij vertelde niet waarover ze woorden hebben gehad. Bij de ruzie zou een van de verdachten met een glas in het gezicht zijn geslagen. De twee verdachten zijn vervolgens weggereden en op zoek gegaan naar de twee andere handlangers. “Om daarna een gewelddadige confrontatie aan te gaan met het slachtoffer”, verduidelijkte de officier. Met zijn vieren zijn ze, met twee wapens op zak, Bakioglu gaan zoeken. Toen die werd gevonden is er direct minstens één keer op hem geschoten. Door de man die zelf gewond was geraakt bij de vermoedelijke verkeersruzie. "Vanaf dat moment staan de levens van zijn vriendin, kinderen en ouders op hun kop", meent de officier van justitie. De oudste verdachte, een geoefende kickbokser, zou een van de wapens geleverd hebben. Hij was er ook bij toen het pistool werd doorgeladen, zo stelde de officier. "En hij heeft zich er toen niet van gedistantieerd."

"Ik heb een perfect leven, was op de verkeerde plek."

De 23-jarige Eindhovenaar verklaarde dat hij niet wist wat zijn stadgenoten van plan waren. “Excuses en condoleances voor de mensen hier. Ik heb alles op de rit, was juist een huwelijk met mijn vriendin aan het voorbereiden. Ik heb een perfect leven, maar was op die avond op een verkeerd moment en op een verkeerde plek.” De vier verdachten wisten dat Bakioglu in het bezit was van een Rolex-horloge, zo zei een van de advocaten. Maar of zij ook uit waren op het uurwerk, werd niet duidelijk. Bij de rechtszaak waren veel nabestaanden en vrienden van het slachtoffer aanwezig. Een aantal van hen verliet snikkend de rechtszaal. De volgende zitting is op 13 december.

