Jonge bestuurder scheurt met 200 over autoweg, rijbewijs afgepakt

De politie heeft maandagavond een jonge bestuurder van de weg gehaald. De man van 21 scheurde met meer dan 200 kilometer per uur over de Midden-Brabantweg tussen Waalwijk en Tilburg. Dat is twee keer zo hard als is toegestaan op die weg.

“Mocht u gisteravond met bizar hoge snelheid zijn ingehaald op de Midden-Brabantweg. Weet dan dat wij van deze 21-jarige laagvlieger uit Roosendaal het rijbewijs hebben ingevorderd”, schrijft de verkeerspolitie op Instagram. De jonge bestuurder reed 201 waar 100 was toegestaan. Nadat de man was aangehouden, bleek ook nog dat zijn auto niet in orde was. De achterbanden van de auto hadden slechts een profieldiepte van 0,3 millimeter. Dat moet wettelijk minimaal 1,6 millimeter zijn. “Ook niet best”, aldus de agenten. Ze hebben het rijbewijs van de man ingevorderd. Omdat hij 'beginnend' bestuurder is, moet hij ook een verplichte cursus over gedrag en verkeer volgen. De man heeft ook nog een boete van 280 euro gekregen voor zijn slechte banden.