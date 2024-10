FC Den Bosch nog niet klaar met relschoppers die feestje verstierden

FC Den Bosch-directeur Tommie van Alphen haalt keihard uit naar relschoppers die zich afgelopen vrijdagavond misdroegen na de wedstrijd tegen De Graafschap. De periodetitel werd door honderden supporters op het veld gevierd, maar een groep viel supporters in het uitvak aan waarbij onder andere met stokken en over en weer met stoeltjes werd gegooid. "Zinloze acties zoals deze veroordeel ik vanuit het diepste van mijn FC-hart", zegt Van Alphen.

FC Den Bosch geeft aan dat het incident voor meerdere hooligans een staartje gaat krijgen. In een nieuwsbrief van de club schrijft Van Alphen over de 'ongekend spannende ontknoping', waarbij de club de eerste periodetitel pakte. "Wat hebben we hiernaar toegeleefd, naar gesnakt. Met elkaar hebben we het geflikt. En met elkaar, dan bedoel ik dus spelers, staf, medewerkers, vrijwilligers, sponsoren en supporters. Met supporters bedoel ik niet de personen die het nodig vonden om direct na de wedstrijd het uitvak op te zoeken." LEES OOK: Na jaren van ellende pakt FC Den Bosch de eerste periodetitel "Ruim 6.000 FC’ers hebben een fantastische avond gehad. 50 man heeft zich een minuut misdragen. Helaas. Ik hou van fanatieke supporters, heb begrip voor emoties en verwacht niet dat iedereen altijd in de pas loopt."

'Daar snap ik helemaal niets van'

Volgens de directeur zetten de relschoppers zichzelf en de club 'voor aap'. 'Het is bovendien ‘Calimero-gedrag’. "Want waarom ben je op een moment dat FC Den Bosch haar eerste succes in vijf jaar behaalt, bezig met supporters van de bezoekende club? Supporters die de hele wedstrijd achter hun team hebben gestaan en voor sfeer zorgden. Daar snap ik helemaal niets van. Ik maak het niet groter dan het was, maar FC Den Bosch laat dit wangedrag ook niet zomaar voorbijgaan."

Feest bij FC Den Bosch. (Foto: Matthijs Schraver)