Deur nog op een kier voor nieuwe concerten in Philips Stadion

Is er nog plek voor een nieuwe Guus in het Philips Stadion? Dat gaat de komende maanden duidelijk worden. Jarenlang was het Philips Stadion het decor van de 'Groots met een zachte G'-concerten van Guus Meeuwis. Maar of nieuwe concerten in het stadion mogelijk zullen zijn, is afhankelijk van hoe het veld zich de komende tijd gaat houden. "We blijven uiteindelijk toch een voetbalclub", geeft PSV aan.

In de afgelopen weken waren onder andere La Fuente en Django Wagner open over het feit dat zij graag nog eens concerten zouden willen geven in het Philips Stadion. Maar of zij die kans ook daadwerkelijk gaan krijgen, is nog maar de vraag.

PSV houdt voorlopig namelijk de boot af als het gaat over nieuwe concerten in het stadion. De club wil eerst kijken hoe het veld zich in de komende maanden gaat houden. Want mede door de 'Groots met een Zachte G'-concerten is het veld in het Philips Stadion vaak in de wintermaanden minder goed bespeelbaar.

Door de reeks 'Groots'-concerten koos PSV er de laatste jaren voor voor om op alternatieve manieren het veld klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Waar veel clubs negen weken de tijd nemen om het veld in te zaaien, was dit voor PSV door de concertreeksen niet mogelijk. De club koos voor een alternatieve manier waarbij er na twee weken al gevoetbald moest worden op een nieuwe grasmat.

Met als gevolg dat het veld er in de wintermaanden erg slecht bij lag. Sterker nog de Eindhovense club moest in de afgelopen jaren soms het veld halverwege het seizoen vervangen. Ook intern werd er door spelers en trainers veel geklaagd over de grasmat.