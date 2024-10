Duitsers vallen aan in Hoogerheide, strijd tot in keuken en slaapkamer

9 oktober 1944. In alle vroegte krijgen de Canadezen in Hoogerheide een zware aanval te verduren van Duitse paratroepen. De aanval wordt afgeslagen, maar de gevechten golven heen en weer. Soms is er strijd om één huis. De gevechten gaan van de achtertuin naar de keuken en de slaapkamer. Hoogerheide ligt nu midden in de frontlinie.

De situatie is al vanaf de vroege nachtelijke uren gespannen in Hoogerheide. Het Canadese leger is in de hoogste staat van paraatheid. Nog steeds arriveren Duitse versterkingen vanuit Goirle, in de bossen onder Bergen op Zoom.

De hele nacht zijn er infiltraties: Fallschirmjäger (soldaten van de elite-eenheid van het Duitse leger) proberen door de Canadese linies heen te sluipen. Soms voeren ze mortierbeschietingen uit op de ingegraven Canadezen.

Spookdorp Hoogerheide

Hoogerheide verandert in een spookdorp vol brandende en kapotgeschoten huizen, wrakken van militaire voertuigen, schuttersputjes en bomtrechters. Door beschietingen is het kerkhof omgewoeld en liggen graven open.

Ondanks het Duitse evacuatiebevel zijn veel inwoners toch gebleven. Het is te gevaarlijk om naar buiten te gaan. Maar als het even rustig is, vluchten ze alsnog. Zo houdt de vlucht dagenlang aan. Maar deze ochtend is het beter nog even in de schuilkelder te blijven.



Dan gaat het los in de vroege ochtend. Fallschirmjäger lanceren een krachtige tegenaanval in Hoogerheide. Vanaf verschillende kanten vallen ze de Canadezen in het dorp aan. Onder meer vanuit de Duinstraat. Rijdende kanonnen, ‘stugs’, ondersteunen de oprukkende soldaten. Shermantanks weten de aanval af te slaan.

'Slaapkamer nog in ons bezit'

In Hoogerheide woeden de gevechten op straat, in achtertuinen en zelfs in huizen. Om iedere vierkante meter in de Raadhuisstraat is er strijd.

Een Duitse soldaat schrijft later in zijn dagboek. "Op nummer 19 zijn Canadezen via de keuken binnengekomen, de slaapkamer is nog in ons bezit." Het is een nerveuze heen-en-weer golvende strijd, in harmonicabewegingen en om iedere vierkante meter.