Natuursteenbedrijf als dekmantel voor grote hennepplantage

In een pand van natuursteenbedrijf Marmolux aan de John F. Kennedylaan in Valkenswaard is dinsdag een grote hennepplantage ontdekt met 1300 planten. De kwekerij zat diep verstopt in de catacomben van het bedrijf. Een persoon is aangehouden.

De hennepplantage werd op de eerste en tweede etage ontdekt in twee ruimtes. Het bleek een kunst om erbij te kunnen komen, de kwekerij zat goed verstopt. De 112-correspondent moest zich door smalle gangetjes, trappetjes en zolderluikjes wurmen om bij de geïsoleerde en goed uitgeruste ruimtes te kunnen komen. Professioneel ingericht

Vanuit de eerste ruimte kon via een luik in het dak de andere ruimte worden gevonden. Voor de toegang stonden overal spullen, zodat zo min mogelijk te zien was van de professioneel ingerichte kwekerij. Zo'n 1300 planten stonden in bloei onder moderne ledlampen. De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt maar Enexis heeft veel moeite met het vinden van de aftakking van de stroom. Kwekerij nog niet geruimd

Om de kwekerij veilig op te ruimen, is het nodig dat de stroom er eerst af gaat. Medewerkers van Enexis hebben buiten het pand een gat gegraven om daar te zoeken naar een mogelijke aftakking. Zo lang die niet is gevonden, kan de kwekerij alleen worden geruimd door de hoofdleiding af te sluiten. Maar in dat geval zouden ook andere bedrijven in de omgeving zonder stroom komen te zitten.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

Foto: Rico Vogels/SQ Vision