Man (28) in elkaar geslagen als hij spullen wil verkopen

Vier mannen zijn maandagavond opgepakt omdat ze ervan worden verdacht dat ze een 28-jarige man hebben beroofd in Den Bosch. Dat gebeurde aan de Bokkelaren en met veel geweld: de man kreeg klappen en werd geschopt.

Het slachtoffer komt uit Voorburg en kwam naar Den Bosch om spullen te verkopen, zo meldt de politie. De man had online een afspraak gemaakt met een zogenaamde koper.

Snelweg bij Houten

Bij aankomst in Den Bosch werd hij opgewacht door een aantal mannen die hem bedreigden en mishandelden. De man moest zijn autosleutels afgeven. De verdachten gingen er vervolgens vandoor.

Tussen de 22 en 33 jaar

De politie is diezelfde avond op onderzoek gegaan. Het signalement en het kenteken van de mannen werd verspreid. Later op de avond is de auto met de vier mannen aangehouden op de snelweg bij Houten.

De verdachten zijn tussen de 22 en 33 jaar en komen uit Lelystad. Ze zitten vast voor verder onderzoek.

Het slachtoffer is behandeld aan zijn verwondingen.