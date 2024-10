Canadezen boeken terreinwinst maar strijd nog lang niet gestreden

10 oktober 1944. In Hoogerheide behalen Canadese troepen een paar successen. Ze krijgen het strategische kruispunt met codenaam Oshawa onder controle en ze kunnen alle vijandelijk verkeer op de Zeeuwseweg stilleggen. Maar de strijdende partijen zijn de uitputting wel nabij.

In de vroege ochtend laaien de gevechten weer op. De Calgary Highlanders doen een nieuwe aanvalspoging via de Raadhuisstraat. Met tanks van de Fort Garry Horse-eenheid rukken ze op.

Slapen In de huizen langs de Antwerpsestraatweg slapen Canadezen en Duitsers soms onder één dak, als ze te uitgeput zijn om verder te vechten. Een commandant in Hoogerheide schrijft aan de opperbevelhebber Von Rundstedt: ‘Erbitterte Häuserkämpfe um Hoogerheide’.

Het is geen moment stil in de dorpen op de Brabantse Wal. Hoogerheide beleeft de zoveelste onrustige nacht vol hoogspanning. Onophoudelijke beschietingen met mortieren en Duitse para’s die door de linies heen proberen te glippen. De frontlijnen blijven in beweging. Soldaten schuilen in ruïnes, speurend naar de vijand.

Die overmacht is voor de Duitsers te veel en die trekken zich daar terug. De bevrijders bereiken de Antwerpsestraatweg (Scheldeweg) die leidt naar de strategische Zeeuwseweg. Oshawa is in geallieerde handen. De naam Oshawa is een codenaam, hij is van oorsprong Indiaans en de naam van een stadje in Canada.

Na de verovering van het kruispunt komen ze onder hevig vuur van Duitse kanonnen die vanuit Korteven de hele doorgaande weg kunnen bestrijken. Oversteken naar Woensdrecht is geen optie.

Verwoestingen

Hoogerheide is ontruimd, bijna iedereen is weg. Dat is maar goed ook want het is onleefbaar in het gebied. Door beschietingen zijn er al zeker 400 huizen verwoest en nog eens 235 beschadigd.

Het menselijk leed is groot. Ook vandaag vallen weer tientallen doden en gewonden aan beide kanten. Een van de militairen op die groeiende lijst met 'casualties' is de Canadese majoor Robert Slater. In de Duinstraat wordt hij geraakt door een mortiergranaat. Slater raakt gewond en wordt gevangengenomen. Zijn kameraden geven hem als vermist op.

Vermist

Ze zien hem nooit meer terug. Slater wordt door Duitse soldaten gevonden en naar veldhospitaal Seppe gebracht in Bosschenhoofd. Daar overlijdt hij ruim een week later aan zijn verwondingen. Ze begraven hem daar tijdelijk.

De majoor laat zijn vrouw Barbara achter met wie hij net getrouwd was. En een zoon, Norm. Net geboren. Hij heeft hem nooit kunnen zien.