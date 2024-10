Nieuwe Eftelingattractie illegaal gefilmd, kinderen delen video op X

Twee jongens hebben zonder dat het mocht gefilmd in de nieuwe attractie Danse Macabre in de Efteling. De beelden gaan rond op X en daar zijn ze in Kaatsheuvel niet blij mee.

In de video lopen de jongens door de attractie die het gesloopte Spookslot van het park gaat vervangen. De koorbanken en het orgel van de Danse Macabre zijn eerst te zien. Daarna lopen ze door. Onderweg steekt een van de jongens zijn vingers in de neus van een dier dat onderdeel is van het decor. Ook zit hij aan de borst van dit wezen. "We weten niet wanneer dit is gebeurd en waarom deze jongens hier binnen waren", reageert woordvoerder Steven van Gils. "Ze lijken erg jong. We willen graag weten wat ze er deden en met wie ze de beelden hebben gedeeld."

"Je kunt niet zomaar de bouwplaats op of deze attractie in."

Volgens hem is het niet mogelijk dat het indringers zijn. Van Gils: "Je kunt niet zomaar de bouwplaats op of deze attractie in. Misschien mochten ze er wel zijn, maar beelden maken van een attractie die nog niet open is: dat is sowieso niet toegestaan." Hij verwacht dat ze er wel achter komen wat er precies is gebeurd. "De jongens zijn best goed in beeld."

Afgelopen zomer keek Omroep Brabant bij de bouw van de attractie: