Marathon Eindhoven telt een recordaantal deelnemers: 38.000 man

Er worden 38.000 deelnemers verwacht aan de Marathon Eindhoven komend weekend. Nooit eerder deden er zoveel mensen mee aan het Eindhovense loopevenement.

Volgens de organisatie komt een groot deel van de deelnemers uit de regio Eindhoven.

Programma

De Marathon Eindhoven begint zaterdag met de Jumbo Mini Marathon en City Run van vijf kilometer. Ook vindt de ASML Your Marathon Challenge plaats. Deelnemers aan de Your Marathon Challenge hardlopen of wandelen op zaterdag op hun eigen tempo 41 kilometer.

De 'echte' marathon begint zondag. Er doen 5400 mensen mee op deze afstand. Onder hen zijn ook professionele atleten. Zondag staan ook nog de populaire kwart- en halve marathon op het programma.

