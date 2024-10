Met de fiets naar je laatste rustplaats: 'Zorgt voor saamhorigheid'

Naar de begraafplaats met de kist achter de fiets. Het is vanaf nu mogelijk bij uitvaartonderneming Fiddelaers in Heeze. Jan Fiddelaers bouwde zelf een karretje waarop de kist geplaatst wordt, die wordt voortgetrokken met de fiets. Duurzaam en ideaal voor de mensen die graag fietsen. Woensdag was er een proefrit met de Twee Zieler, zoals de kar heet.

Jan Fiddelaers heeft de Twee Zieler gemaakt. Hij zag een soortgelijke kar bij een andere uitvaartondernemer, raakte geïnspireerd en ging zelf aan de slag. Hij gelooft in de toekomst van de Twee Zieler omdat het een milieuvriendelijke manier is om afscheid te nemen.

De kleine stoet met de Twee Zieler trok veel bekijks toen die vanaf het rouwcentrum in Heeze door het landelijke gebied richting Leende reed. "De nabestaande fietst en trekt de kar zelf. Daarom is de constructie zo gemaakt dat in principe iedere fiets aan de kar gekoppeld kan worden."

"Het is in de bedoeling dat de mensen die afscheid nemen van een dierbare er dan achteraan fietsen", zegt Renske Fiddelaers van het uitvaartcentrum. "De begraafplaats, het crematorium en de natuurbegraafplaats liggen op fietsafstand en we vinden het een hele mooie en duurzame manier om naar de uitvaart toe te gaan."

Beleving

"Het is een heel andere beleving dan met de auto naar een uitvaart gaan. We merken dat er meer saamhorigheid is als mensen samen fietsen, in plaats van apart in auto's rijden." De Twee Zieler moet zijn eerste échte rit nog gaan maken, maar de belangstelling is volgens Fiddelaers groot. "Er zijn al veel mensen die zeggen er zeker gebruik van te maken, al hopen ze dat dat nog lang duurt."

De proefrit met de Twee Zieler verliep uitstekend, zegt Fiddelaers. "Het rijdt heerlijk. Het is heel bijzonder om mee te fietsen en het trekt ook wel wat bekijks." Opvallend detail: op de kar ligt geen traditionele houten, maar een rieten kist. "Daar wordt steeds vaker voor gekozen, ook omdat het duurzamer is." Belangrijke voorwaarde voor een rouwstoet op de fiets is het weer. Als de regen met bakken uit de hemel komt, is het minder geschikt.

Ideale uitvaart

Karel Peters uit Heeze fietste samen met zijn vrouw mee. Hij ziet het wel zitten om, als zijn tijd gekomen is, met de fiets naar de begraafplaats te worden gebracht. "Het is heel mooi. Je kan van huis uit met kar en familie vertrekken naar de laatste rustplaats. Wij fietsen heel veel en het is mooi als je zo naar de begraafplaats kunt."

"Als de afstand niet te groot is, is het ideaal om hier met familie en kennissen gebruik van te maken", gaat hij verder. "Dit is mooier, natuurlijker en persoonlijker dan een traditionele rouwstoet met auto's. Op de fiets kan je samen nog eens een praatje maken."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Ad brengt zijn overleden vrouw per fiets naar het crematorium: 'Onze laatste rit samen'