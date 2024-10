Grote hennepplantage bij natuursteenbedrijf: man (63) opgepakt

Een man van 63 jaar uit Eindhoven is dinsdag opgepakt na de vondst van een grote hennepkwekerij in Valkenswaard. De kwekerij werd gevonden bij natuursteenbedrijf Marmolux aan de John F. Kennedylaan in Valkenswaard. De eigenaar van het bedrijf zegt tegen Omroep Brabant dat de opgepakte man zijn broer is.

De man werd opgepakt in het gebouw van het bedrijf. De eigenaar beweert dat hij het gedeelte waarin de kwekerij zat verhuurde. De eigenaar, die in het buitenland zit, 'baalt ervan dat het bedrijf slecht in de spotlights staat'. Het personeel van het natuursteenbedrijf kwam nooit in het deel van het pand waar de plantage zat, beweert de eigenaar. De huurder zou een deel van een muur hebben doorgebroken en daarachter de plantage zijn gestart. De politie laat weten dat het onderzoek nog volop bezig is. "Dus ik kan nog niks zeggen of er nog meer aanhoudingen verwacht worden", laat een woordvoerder weten. In deze video zie je de hennepkwekerij van binnen: