'Biblotheek', 'ondek' en 'pakeren': oeps, een foutje is snel gemaakt

Bij de bibliotheek in Best blijkt goed spellen best een dingetje. Na de metershoge banners met daarop de tekst 'biblotheek', die eerder deze week werden onthuld, blijkt de bieb ook in het verleden moeite te hebben gehad met zijn naam. "Biblioteek' prijkte er tot in de jaren 80 op de gevel. Maar op meer plekken gaat het mis en worden opmerkelijke spelfouten gemaakt op borden die pontificaal in het zicht staan. Het kan de BESTe overkomen!

Beergeijk

Het Brabantse dorp Bergeijk heeft er ook aan moeten geloven. Wie het dorp inreed kon denken dat de navigatie het fout had. Op het bord stond namelijk "Beergeijk'. Dat was natuurlijk een foutje.

'Beergeijk' Foto: John en Cobi van Berkel

Sint-Michiegelsgestel

Was het nou Sint-Michielsgestel of Sint-Michielgelsgestel? Daar was verwarring over bij het maken van dit bord. Het blijkt toch niet altijd makkelijk om plaatsnamen goed te schrijven. Gelukkig weten wij wel hoe je Sint-Michielsgestel schrijft.

'Sint-Michiegelsgestel'. Foto: Angelina Schreijer Bekkers

Verboden te pakeren

Dat een spellingscontrole altijd goed is om te doen, bleek ook toen dit bord geplaatst werd in Gilze. Hier mag je op vrijdagochtend niet 'pakeren'. Het doel van het bord is duidelijk, maar de volgende keer moet hier toch iets beter opgelet worden.

Verboden te 'pakeren'. Foto: Daan Mets

Opgepomte fietsbanden

Ook de gemeente Breda heeft wel eens een foutje gemaakt. 'Met opgepomte banden ga je sneller op de fiets' stond op een campagneposter voor het oppompen van fietsbanden. Foutjes kunnen iedereen overkomen.

'Met opgepomte fietsbanden ga je sneller op de fiets. Gemeente Breda

Ondek het bij Curio

Onderwijsgroep Curio maakte posters om hun scholen te promoten. Hierop stond de tekst: 'Ondek het bij Curio'. Dat moest natuurlijk zijn 'OnTdek het bij Curio'. Gelukkig konden ze er zelf om lachen. Ze hebben zo snel mogelijk de posters vervangen met de juiste tekst.