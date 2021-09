Spelfout op billboard van school: dit zijn meer reclameblunders

De borden met tikfout hangen op verschillende plekken in West-Brabant (Foto: Robert te Veele) vergroot

Het is een pijnlijke fout voor een onderwijsgroep: een spelfout op je reclameposter. "Ondek het bij Curio" staat er te lezen. Juist, daar mist een 't'. Maar onderwijsgroep Curio in West-Brabant is niet de eerste waarbij een reclamecampagne een beetje misloopt. Om in reclameslogans te blijven: "Foutje, bedankt."

Poederbrief blijkt reclamefolder

De politie moest erbij worden gehaald toen er in 2014 een 'poederbrief' werd bezorgd bij het voormalig gebouw van het VGZ aan de Spoorlaan in Tilburg. Specialisten van de brandweer onderzochten die brief, deden metingen en maakten de brief uiteindelijk open. Het bleek een reclamefolder, waar bij wijze van reclame ook korreltjes in zaten. De politie wilde niet zeggen van welk bedrijf de reclame afkomstig was. Maar handig was het niet.

Hulpdiensten rukten uit voor een reclamefolder vergroot

Bierbrouwer blundert met carnaval

Bavaria ging twee jaar terug behoorlijk de mist in toen ze hun carnavalsposters ophingen in de verkeerde dorpen. Want iemand in Mariaheide (Krikkeldurp) een Kuussegatter (Veghel) noemen, dat is écht tegen het zere been. Overigens gaf Bavaria zijn fout al snel ruimschoots toe: "Dat hebben we verkeerd gesjeft!"

Krikkeldurp is toch echt geen Kuussegat (foto: Paul Post) vergroot

Ook Jägermeister kent z'n carnavalsklassiekers niet

Ok, misschien is niet voor iedereen de Brabantse carnavalstraditie gesneden koek. Maar dat je tegen Oeteldonkers geen 'Alaaf!' roept, dat is toch wel les 1. Maar blijkbaar nog niet helemaal doorgedrongen op de reclame-afdeling van Jägermeister, want vorig jaar liep dat toch even mis toen posters met die tekst opdoken in Oeteldonk.

Alaaf in Den Bosch, da's niet best. vergroot

Een Willem II-bus in Breda

NAC-fans waren op zijn zachtst gezegd not amused toen er in 2016 bussen van Arriva door Breda reden met op de lichtschermen binnen de tekst 'Met de bus naar onze Tricolores!' De harde kern van de NAC-supporters dreigde al met acties, toen Arriva de boel gauw suste en beloofde de schermen aan te passen.

vergroot

Decathlon is de weg kwijt

Nijmegen kreeg een nieuwe Decathlon-winkel. Daar werd in 2019 flink reclame voor gemaakt. Ook in het nabijgelegen Oosterhout. Tenminste, dat was de bedoeling. In plaats van het Gelderse Oosterhout, hingen de posters in ons Oosterhout in West-Brabant. Tja, dan ben je ruim een uur en een kwartier onderweg. Dus kun je echt beter naar de vestiging in Breda.

Deze poster had in Gelderland moeten hangen (foto: Marco Schillemans). vergroot

Het gevoel van hier... in Groningen?

Met reclameposters van Omroep Brabant ging het ook niet helemaal lekker in 2017. Collega's van RTV Noord verbaasden zich over een bord dat ineens opdook in het Groningse Zuidbroek. En hoewel we de Groningers natuurlijk ook het gevoel van hier gunnen, zaten zij daar blijkbaar niet zo op te wachten. "Ja houdoe Brabant! En nu opgeduveld!" Het bleek trouwens een foutje van het bedrijf dat de posters ophing.

Medewerkers van RTV Noord verbazen zich over het reclamebord. (Foto: Facebook Expeditie Grunnen) vergroot

Overigens heeft Curio zijn fout inmiddels ook onTdekt. "We zijn niet voor niets altijd op zoek naar docenten Nederlands!" schrijft de onderwijsgroep met een knipoog op zijn Facebookpagina. Daar zijn ook de nieuwe en verbeterde versies van de posters te vinden.

vergroot

