Eindhoven in conflict met Rijk over financiering van gerepatrieerden

Nederlanders die teruggehaald worden uit Libanon, belanden in een hotel in Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft een conflict met het Rijk over de vergoeding voor de opvang van de gerepatrieerden. Burgemeester Dijsselbloem zegt de mensen niet op straat te zetten.

Tientallen Nederlanders die vorig weekend zijn gerepatrieerd uit Libanon, dreigen nu alweer op straat te belanden, schrijft NRC. Het kabinet zou in conflict zijn met de gemeente Eindhoven over de opvang van de teruggehaalde burgers uit het oorlogsgebied. Anders dan bij eerdere repatriëringen wil het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) niet voor de kosten van hun tijdelijke opvang opdraaien.

De teruggehaalde Nederlanders zouden volgens bronnen van NRC kort voor hun terugvlucht uit Libanon te horen hebben gekregen dat zij maar één dag opvang in Nederland krijgen. Daarna zijn zij op zichzelf aangewezen. Dit staat haaks op werkafspraken tussen het Rijk en de gemeente Eindhoven over repatriëringen. Het conflict is inmiddels zo hoog opgelopen, melden ingewijden, dat Eindhoven weigert om nog langer mee te werken aan repatriëringen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van VRO 'klopt er helemaal geen snars' van het artikel van het NRC. "Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vooraf aan de repatriëring aan alle betrokkenen zeer duidelijk gemaakt dat er in Nederland geen opvang zou zijn. Bij aankomst in Nederland gaf een aantal mensen alsnog aan opvang nodig te hebben. Door de gemeente Eindhoven is daarom alsnog enkele dagen tijdelijke opvang geregeld in een hotel", zegt de woordvoerder tegen Omroep Brabant.



De woordvoerder laat weten dat vanaf volgende week de mensen 'die dat echt nodig hebben door de Rijksoverheid tijdelijk gehuisvest in vakantiewoningen'. "Wij gaan ervan uit gaat dat zij zo snel mogelijk onderdak zoeken bij familie of vrienden in Nederland."

De Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem laat aan Omroep Brabant weten dat het de teruggehaalde burgers niet in de steek laat. "Deze mensen zetten wij niet op straat.” Dijsselbloem gaat er vooralsnog vanuit dat het Rijk met een oplossing komt.

Een groep Nederlanders die deze week met een derde terugvlucht op het vliegveld van Brussel landt, wordt daarom in Utrecht opgevangen en niet in Eindhoven.

