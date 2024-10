Ramen flat sneuvelen bij explosie, ingebouwde lampen komen naar beneden

Bij een explosie aan de Muntelwal in Den Bosch sneuvelden donderdagnacht meerdere ramen van een flat. De ontploffing vond rond halftwee plaats. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt met illegaal zwaar vuurwerk.

Bij de ingang zijn cijfers op de muur gespoten. Of dit verband houdt met de explosie of dat deze er al eerder stonden is niet bekend.

Conflict tussen dakdekkers

Een nacht eerder werd Den Bosch opgeschrikt door twee explosies, toen aan het Wibauthof en aan de Amsterdamstraat. Ook hierbij raakten huizen beschadigd, maar niemand raakte gewond. In het huis aan het Wibauthof woont een dakdekker.