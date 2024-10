Nieuwe explosies in Den Bosch, lijkt verband met dakdekkersoorlog

Bij twee huizen in Den Bosch zijn in de nacht van woensdag op donderdag explosieven afgegaan. Rond kwart voor tien ontplofte een explosief aan de achterkant van een huis aan de Wibauthof. Een paar uur later ging er een explosief af bij een huis aan de Amsterdamstraat. Volgens bronnen zou het opnieuw gaan om vernielingen aan het adres van een dakdekker.

Het explosief aan de Wibauthof was aan de achterkant van het huis geplaatst, ramen van het huis zijn gesneuveld. Er raakte bij de explosie niemand gewond. Ook de voorkant van het huis liep schade op. Zo was een ruit van de voordeur kapot en een ruit op de eerste verdieping. Deze zijn vermoedelijk ingegooid.

Een auto die bij het huis stond geparkeerd was ook zwaar beschadigd, zo waren de banden lek en de voorruit had schade opgelopen. Dit zou al eerder zijn gebeurd, niet dezelfde nacht. Kort na de explosie aan de Wibauthof is bij een huis aan de Hofstedenlaan een ruit van een huis vernield. Het zou gaan om een familielid van het huis aan de Wibauthof. Vervolgens klonk er om half een een knal bij een huis aan de Amsterdamstraat in Den Bosch. Door het explosief is daar de voordeur vernield. Ook daar vielen geen gewonden. Of het op dit adres om een dakdekker gaat, is niet duidelijk. De politie doet onderzoek bij de huizen.

De voordeur raakte beschadigd aan de Amsterdamstraat.

In de regio Den Bosch zijn de afgelopen maanden zeker tien explosies geweest bij huizen en bedrijfsvoertuigen van dakdekkers. Volgens meerdere ingewijden woedt er in de stad een dakdekkersoorlog. De politie bevestigde eerder na berichtgeving van Omroep Brabant dat voornamelijk dakdekkers het doelwit zijn. Verschillende dakdekkers spreken van ‘onderonsjes’ die worden uitgevochten vanwege afgepakte adressen en grote concurrentie. Dakdekker Ali Katkay (36) deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant en legde toen uit dat er dakdekkers zijn die hun concurrenten uitschakelen door een explosief te plaatsen of een werkbus te vernielen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat in Den Bosch 360 dakdekbedrijven staan ingeschreven. Dat zijn er bijna drie keer zoveel als in Eindhoven (136) en Tilburg (106). Begin 2019 stonden er 'slechts' 52 dakdekkers ingeschreven in Den Bosch. Dakdekker Ali deed eerder zijn verhaal aan Omroep Brabant. 'Het knalseizoen is geopend', zegt hij. Bekijk hier de video: