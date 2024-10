Hier worden huizen gesloopt in tijden van woningnood: 'Het is noodzakelijk'

Het klinkt als een vreemde keuze om huizen te slopen in tijden van woningnood. Toch worden in Oss 56 huurhuizen met de grond gelijk gemaakt. BrabantWonen, de woningcorporatie achter dit besluit, ziet het als een noodzakelijke stap om juist meer mensen een woning te bieden.

“Wij begrijpen dat het een heftige boodschap is voor deze huurders. Het is hun thuis dat we gaan slopen. Maar wat zo lastig is aan dit soort situaties is dat we allemaal die 56 huurders zien die dit bericht krijgen. Maar niet iedereen hoort of ziet de woningzoekenden die in noodoplossingen zitten te wachten tot zij een keer een huis kunnen krijgen. Maar die verhalen horen wíj wel", zegt Minko de Weerd, directeur van BrabantWonen.

De woningcorporatie vindt dat ze ook voor die laatste groep een oplossing moet bieden. BrabantWonen wil op de plek van de huizen die gesloopt worden, in de Sperwerstraat, Spoorlaan, Vijversingel en de Landweerstraat-Noord, zo’n 140 tot 150 appartementen bouwen. Dat is volgens de directeur hard nodig. “Gemiddeld krijgen we op één huurhuis in Oss 280 reacties. Iedere keer wanneer wij een woning verhuren stellen wij zo’n 279 mensen teleur.”

Bij nieuwbouw komen er volgens hem soms zelfs zo’n zevenhonderd reacties op één woning. “Door appartementen te bouwen, kunnen we zo’n honderd extra mensen juist blij maken. Dat is een aanzienlijk aantal.”

Daarnaast bieden appartementen volgens De Weerd nog een voordeel: "Jongeren kunnen er starten en ouderen kunnen er doorstromen." In de Schadewijk, waar de Roofvogelbuurt onderdeel van is, staan nu voornamelijk eengezinswoningen. "Maar de hoeveelheid één- en tweepersoons huishoudens die op zoek zijn naar een woning neemt juist fors toe”, weet De Weerd.