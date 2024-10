Enorm offensief bij Overloon, dorp in puin en King George op bezoek

12 oktober 1944. Met een oorverdovende en massale beschieting lanceren de geallieerden een grote aanval bij Overloon. Ze willen nu eens en voor altijd korte metten maken met het taaie Duitse verzet. Aan de hele westoever van de Maas moet de vijand verjaagd worden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

In de herfst van 1944 werd het grootste deel van Brabant bevrijd. Er vielen veel slachtoffers en er ontstond grote schade. Op Omroep Brabant lees je dagelijks wat er precies tachtig jaar geleden gebeurde.

Kanonnen in de velden ten zuiden van Oploo maar ook uit de wijde omgeving vuren onophoudelijk granaten af. Na iedere barrage verleggen ze hun doelen ongeveer 90 meter verder, volgens een uitgetekend schema. Tuinduizenden granaten ploegen een gebied systematisch om.

'Vuurwals' De start 'H-hour' is om 11.00 uur in de ochtend met een artilleriebarrage van zeker 230 kanonnen. Het is een zogeheten vuurwals, die ze vaker toepasten, zoals onder Valkenswaard op 17 september tijdens Market Garden.

De Britse 3e Divisie lanceert bij Overloon fase 1 van de operatie met de eigen codenaam Aintree. De Britten zijn met circa 17.000 manschappen, verdeeld over diverse regimenten zoals Suffolk, South Lancashire en de Ulster Rifles.

Operatie Constellation begint met een grote luchtaanval op het naburige Venray. Bommenwerpers verwoesten Duitse posities in en rond het Limburgse dorp. Ook huizen. Vele tientallen inwoners komen daarbij om.

Direct achter de vallende granaten, volgen infanteriesoldaten te voet die het laatste Duitse verzet overrompelen. De hoofdroute van de aanval ligt in de bossen tussen Stevensbeek en Overloon.

De kanonnen zijn niet het enige wat oorverdovend is. Machinegeweren ratelen, mortieren knallen en luchtafweer vuurt mee. Er is ook tactische luchtsteun. Rondcirkelende Typhoons zorgen voor extra druk op de ketel.

Mijnenvelden

Ongeveer honderd Churchill-tanks staan klaar voor de strijd. Maar het is uitkijken. Het terrein is drassig en bebost en overal liggen mijnenvelden. Speciale tanks met vegers proberen het gebied veilig te maken en routes in te stellen maar dat gaat niet altijd goed. Diverse tanks rijden op mijnen en branden uit, soms met manschappen er nog in.

Duitsers verzwakt

De geallieerden breken eindelijk door. Delen van Overloon komen onder controle. Meer dan 130 Duitsers worden krijgsgevangen genomen.

Het Duitse antwoord is niet meer zo krachtig als bij de eerste operaties rond het dorp. De Duitsers zijn veel slagkracht verloren. Ze hebben nog maar een paar tanks en die doen niks anders dan soms schieten en wegduiken. Directe aanvallen voeren ze niet meer uit.

Concentratiekamp

Opvallend deze dag: enkele uren voor de grote aanval is er een wisseling van de wacht. Kolonel Erich Walther van de gelijknamige kampfgruppe die zo actief de geallieerde teisterde langs Hell’s Highway en bij Overloon, wordt overgeplaatst.

Walther moet naar het Oostfront. Walther zou later door de Russen, worden opgepakt en opgesloten in concentratiekamp Buchenwald. Daar stierf hij in 1948 als krijgsgevangene aan tbc.

King George

Op veilige afstand van het front gebeurt iets bijzonders. De koning van Groot-Brittannië bezoekt vijf dagen lang de troepen in Brabant. King George VII is onder meer in Helmond en Mill.

Het Britse bioscoopnieuws is ook in de streek en doet verslag van de strijd tegen 'The Huns', waarmee de Duitsers worden bedoeld: de Hunnen dus.