Galerie is weer open na kunstroof: 'Kreeg bloemen van koningin Máxima'

Een dag nadat MPV Gallery in Oisterwijk slachtoffer werd van een kunstroof, is de galerie weer open. Donderdagnacht werden daar twee werken van Andy Warhol gestolen. Zaterdag kunnen klanten weer via een zijdeur naar binnen, de hoofdingang is met hout dichtgetimmerd. Ook de ramen zijn nog zwaar beschadigd.

“We hebben gisteren een grote schoonmaakploeg ingeschakeld”, vertelt Mark Peet Visser, eigenaar van de galerie. “Zoals je ziet is alles spic en span. Het ruikt lekker fris. Het alarmsysteem is opnieuw gemaakt, de lampen die gesneuveld zijn, zijn vervangen. We hebben wat schilderijen en kunstwerken vervangen die van de muur waren gekomen.” Hij wilde deze zaterdag per se weer open en hoopt dit weekend veel te kunnen verkopen. Aan de muren zijn nog wel wat beschadigingen door de kunstroof te zien. Visser wijst naar een metalen beeld dat licht beschadigd is. In een draagbalk zit een grote scheur. “Volgens onderzoek kan dat verder geen kwaad. En de ramen hebben we met folie getapet, zodat het glas er niet uit kan vallen.”

Het kunsthart van Visser bloedt door de kunstroof, vertelt hij. De dieven namen twee portretten van een unieke serie van Andy Warhol mee. “Die zeefdrukken zijn beschadigd doordat ze uit de lijst zijn gesneden. Die zijn niets meer waard”, aldus de eigenaar. Hij denkt dat de beroving daarom door amateurs is gedaan. Twee andere kunstwerken van dezelfde serie werden later teruggevonden.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Het vermoeden is dat de dieven getipt zijn over de kunstwerken, want de kunst van Warhol werd nog niet tentoongesteld. Het stond op de grond. Visser toont zaterdag een lijst waar nog glas uitvalt. “Ik kan er beter niet aankomen”, zegt hij terwijl hij de lijst weer wegzet. De dieven lieten een enorme ravage achter. Een deur werd met explosieven uit het gebouw geblazen. Visser baalt er enorm van. “Zelfs de ruiten van de overburen waren eruit gesprongen. Ik hoop dat de daders snel gepakt worden. De schilderijen hoef ik ook niet terug, die zijn toch beschadigd. Het is alleen maar treurnis. Zoveel mensen hadden nog kunnen genieten van deze werken.”

Sinds de roof staat Visser in het middelpunt van de belangstellig. Zo kreeg hij welgeteld 364 berichten van bekenden. Koningin Máxima, die hij persoonlijk kent, stuurde zelfs een bloemetje. "Daar loop ik weleens gearmd mee over een kunstbeurs," zegt hij over de koningin. Ook media uit het buitenland berichtten afgelopen dagen over de kunstroof in zijn galerie. “Een Russisch persbureau uit Moskou, Italië, Japan en Frankrijk: het is de hele wereld overgegaan. Op alle Nederlandse zenders was het ook in beeld. Ik was er wel verbaasd over. Ik denk vanwege de naam Andy Warhol, in combinatie met de explosie in de galerie."